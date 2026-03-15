Cử tri 75 năm tuổi Đảng gửi trọn niềm tin với Ngày hội non sông

15/03/2026

Hòa chung không khí chuẩn bị cho cuộc Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhiều cử tri trên cả nước đang tích cực tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu xứng đáng. Tại phường Hồng Hà, Hà Nội, cụ Vũ Thị Tuyết – sinh năm 1931, đảng viên 75 năm tuổi Đảng, là một trong những cử tri đặc biệt tiêu biểu, luôn dành sự quan tâm sâu sắc và trách nhiệm cao đối với mỗi kỳ bầu cử.

Sinh ra trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, cụ Vũ Thị Tuyết không có điều kiện học văn hóa từ sớm. Sau khi cách mạng thành công, cụ được tham gia lớp bình dân học vụ, nơi giúp nhiều người dân xóa mù chữ và tiếp cận tri thức. Từ đó, cụ vừa làm việc vừa tiếp tục học tập. Với tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, cụ sau này được Nhà nước tạo điều kiện đào tạo, tiếp tục học lên cao và hoàn thành chương trình đại học.

Trong suốt quá trình công tác, cụ Vũ Thị Tuyết trải qua nhiều vị trí khác nhau từ cơ sở đến cấp tỉnh. Ban đầu, cụ làm việc tại xã, gắn bó với công tác quần chúng và phong trào địa phương. Sau đó, cụ trở thành Trưởng ban Kiểm tra đầu tiên của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Một thời gian sau, cụ tiếp tục đảm nhiệm vai trò cán bộ kiểm tra của Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia vào công tác xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở.

Cử tri Vũ Thị Tuyết – 75 năm tuổi Đảng vẫn thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của người đảng viên cao tuổi đối với ngày hội dân chủ của đất nước. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Với năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, cụ được cử đi đào tạo tại Trường Nguyễn Ái Quốc III – nơi đào tạo nhiều cán bộ chính trị quan trọng của đất nước (nay là Học viện Chính trị khu vực III ). Sau khi hoàn thành khóa học, nhà trường đã giữ cụ ở lại làm cán bộ công tác tại trường. Trong suốt chặng đường làm việc, cụ Tuyết luôn gắn bó với công tác dân vận và các hoạt động chính trị – xã hội, góp phần xây dựng phong trào quần chúng vững mạnh.

Khi nghỉ hưu, tinh thần cống hiến của cụ vẫn không hề giảm sút. Tại khu dân cư nơi sinh sống, cụ trở thành chi hội trưởng phụ nữ đầu tiên của khu dân cư, tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào, xây dựng đời sống văn hóa và đoàn kết cộng đồng.

Trải qua nhiều kỳ bầu cử của đất nước, cụ Vũ Thị Tuyết cho biết mỗi lần đi bầu cử đều mang lại cho cụ cảm xúc đặc biệt. Theo cụ, công tác bầu cử năm nay được tổ chức chu đáo và thuận tiện hơn, việc tuyên truyền đến cử tri cũng rộng rãi và hiệu quả hơn, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

“Bầu cử là quyền chính đáng của mỗi công dân. Người cử tri, đặc biệt là cử tri trẻ, cần hiểu rằng mình đang lựa chọn người đại diện thay mình tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước,” cụ Tuyết chia sẻ.

Là người luôn đề cao tinh thần trách nhiệm của cử tri, cụ cho biết bản thân đã dành nhiều ngày nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên trong danh sách. Theo cụ, tiêu chí quan trọng để lựa chọn đại biểu là có trình độ, có năng lực, có đạo đức và có tinh thần phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, cụ cũng đánh giá cao sự xuất hiện của nhiều ứng viên trẻ trong danh sách lần này.

“Tôi thấy có rất nhiều đại biểu trẻ, được đào tạo bài bản, có học hàm, học vị cao. Đây là tín hiệu đáng mừng vì lớp trẻ sẽ mang đến những cách làm mới và năng lượng mới cho đất nước,” cụ nói.

Cụ Tuyết cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới, mong muốn ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào các cơ quan dân cử để đóng góp tiếng nói và trí tuệ cho xã hội.

Ở tuổi 95, cụ vẫn giữ được tinh thần lạc quan và ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng. Cụ chia sẻ: “Với người cao tuổi, điều quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe. Còn sức khỏe thì còn có thể tiếp tục tham gia đóng góp cho cộng đồng.”

Nhắc đến ngày bầu cử sắp tới, cụ Tuyết nở nụ cười hiền hậu và nói: “Nếu 5 năm nữa tôi vẫn còn khỏe, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đi bầu cử.” Đó cũng là cách cụ nhắc lại lời thề khi được kết nạp vào Đảng năm 20 tuổi – lời cam kết suốt đời phụng sự nhân dân và Tổ quốc.

Cụ Tuyết cũng bày tỏ mong muốn rằng các đại biểu được bầu trong nhiệm kỳ tới sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần và xã hội của người cao tuổi, để họ có thể “sống vui, sống khỏe và tiếp tục đóng góp cho xã hội”.

Hình ảnh một đảng viên cao tuổi vẫn miệt mài theo dõi và chuẩn bị cho ngày hội bầu cử không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của người công dân, mà còn là tấm gương truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ về lòng yêu nước, ý thức chính trị và niềm tin vào sự phát triển của đất nước./.