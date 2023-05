Bánh ép – món “Pizza kiểu Huế”

Bánh ép là món ăn vặt bình dân nổi tiếng của xứ Huế, được chế biến khá đơn giản nhưng thơm ngon và hấp dẫn đến độ được mệnh danh là “Pizza kiểu Huế”. Loại bánh này hiện đang được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hue One Food (311 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, Tp. Huế) nghiên cứu đầu tư công nghệ sản xuất phát triển thành loại sản phẩm thương mại có giá trị kinh tế cao để mở rộng thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Huế là vùng đất nổi tiếng về ẩm thực đường phố với nhiều món bánh ngon nức tiếng như bánh lọc, bánh bèo, bánh nậm, bánh ít, bánh khoái… trong đó có món bánh ép đặc sản của vùng biển Thuận An.

Bánh ép có từ lâu, không ai biết rõ nó có từ bao giờ. Những chiếc bánh mỏng dính, giòn tan, thơm phức, cay cay, béo bùi... là một phần kí ức tuổi thơ không thể phai nhoà của người dân xứ Huế.

Bánh ép truyền thống Huế được chế biến khá đơn giản bằng cách ép mỏng và nướng chín một miếng tinh bột sắn có chứa nhân tôm, thịt, hành lá và một số loại gia vị khác rồi thưởng thức. Dựa trên sự đúc kết kinh nghiệm từ các nghệ nhân dân gian và vùng nguyên liệu dồi dào của địa phương, đặc biệt là tôm vùng đầm phá Tam Giang, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hue One Food đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, dây chuyền chế biến hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để sản xuất ra các dòng bánh ép mới thơm ngon hấp dẫn, hợp vệ sinh và có bao bì đẹp, tiện dụng.

Nếu như trước đây bánh ép là món ăn đường phố, được chế biến và thưởng thức ngay tại chỗ thì với dây chuyền hiện đại và cách chế biến mới của Hue One Food, chiếc bánh ép bình dân truyền thống được nâng cao giá trị thành mặt hàng đặc sản chất lượng cao, hấp dẫn, tiện lợi có thể phục vụ mọi đối tượng, mọi nơi, mọi lúc.

Dây chuyền ép bánh bán tự động giúp tăng năng suất và đảm bảo chất lượng đồng đều hơn so với cách ép bánh truyền thống. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Quy trình sơ chế nguyên liệu được tiến hành cẩn thận nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam Nguyên liệu tôm nước lợ khai thác từ vùng đầm phá Tam Giang nổi tiếng của Huế. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Trọng lượng của nguyên liệu làm bánh được cân chính xác nhằm đảm bảo độ đồng đều của từng chiếc bánh. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Nhân viên sản xuất luôn tuân thủ nghiêm quy định sử dụng trang bị bảo hộ lao động nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Quy trình vào nhân bánh. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Lò sấy bánh bằng điện giúp bánh đảm bảo độ khô và giòn cần thiết trước khi đóng gói. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Những chiếc bánh ép hải sản vị tôm thịt trước khi vào lò sấy. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Bánh ép Hue One Food hiện có hai dòng sản phẩm chính là bánh ép BBQ vị thịt nướng và bánh ép hải sản vị tôm thịt, được sản xuất thành hai loại kích cỡ lớn và nhỏ khác nhau.

Mặc dù mới ra mắt thị trường vào năm 2021 nhưng với những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, đậm chất văn hóa cùng với chất lượng chinh phục được khách hàng, bánh ép Hue One Food nhanh chóng được thị trường đón nhận và ngay trong năm 2021 đã đạt doanh thu hơn 800 triệu đồng; sản phẩm được phân phối tại nhiều hệ thống bán lẻ và siêu thị trên cả nước, cũng như đến với nhiều nước như Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Đức, Lào, Thái Lan... qua đường khách du lịch đến tham quan Huế. Trong chiến lược kinh doanh của mình, Hue One Food đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đạt doanh thu khoảng 20 tỉ đồng/năm và sản phẩm sẽ chính thức được xuất khẩu bằng đường chính ngạch.

Anh Ngô Đức Vương, Giám đốc Hue One Food, cho biết việc xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị cho sản phẩm bánh ép đặc sản truyền thống Huế là ước mơ và tâm huyết của toàn bộ đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ của Hue One Food. Thương hiệu bánh ép Hue One Food ra đời không chỉ tạo công ăn việc làm cho người dân xứ biển Thuận An, nơi sản sinh ra món quà tuyệt vời này, mà còn là cách để chính những người con xứ Huế làm nên một món ăn ngon, một món quà tặng đầy tinh tế của xứ Huế, và kể những câu chuyện hay về văn hóa ẩm thực xứ mình.

Bộ phận đóng gói. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Sản phẩm được đóng gói bằng bao bì có thiết kế đẹp mắt và tiện dụng. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Nhân viên quản lí của Hue One Food kiểm tra kĩ lưỡng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Vận chuyển bánh ép thành phẩm cho khách hàng. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam