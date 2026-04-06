ASEAN - Nga thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Cuộc họp lần thứ 24 Ủy ban Hợp tác chung cấp Đại sứ giữa ASEAN và Nga (ARJCC) đã diễn ra tại Jakarta ngày 1/4. Đoàn Nga tham dự Cuộc họp, ngoài Đại sứ và Phái đoàn Nga tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), còn có đông đủ đại diện các cơ quan từ Moskva như Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO), Tập đoàn ROSATOM…

Trong bối cảnh kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga (1991-2026) và 30 năm thiết lập Đối tác đối thoại (1996-2026), hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga trước những biến động phức tạp, đầy thách thức của tình hình thế giới. Nga cam kết tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia mở rộng (AMMTC+), Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng (EAMF)...

Đại sứ Nga tại ASEAN Evgeny Zagaynov nhấn mạnh Nga nhìn nhận ASEAN như nhân tố đóng vai trò quan trọng trong liên kết và hợp tác Á-Âu và sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất với ASEAN, cùng đóng góp cho hoà bình, ổn định, phát triển ở khu vực, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Quang cảnh cuộc họp lần thứ 24 Ủy ban Hợp tác chung cấp Đại sứ giữa ASEAN và Nga. Ảnh: TTXVN phát

Các nước ASEAN và Nga hoan nghênh kết quả tích cực trong triển khai Kế hoạch Hành động Toàn diện giai đoạn 2021-2026, đạt tỷ lệ 82%, nhất trí đẩy nhanh nỗ lực hoàn tất xây dựng Kế hoạch Hành động giai đoạn tiếp theo. Những định hướng hợp tác được hai bên nhất trí đẩy mạnh gắn với ưu tiên của ASEAN trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và phù hợp với yêu cầu thực tế của tình hình.

Trước các thách thức đối với an ninh năng lượng toàn cầu, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định, khai thác hiệu quả khí tự nhiên, phát triển và ứng dụng công nghệ carbon thấp, năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân dân sự. Cơ quan Năng lượng Nga và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) sẽ đẩy mạnh hợp tác với Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE). Nga đề cập thỏa thuận hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân với Việt Nam như một bước tiến tiêu biểu cho hợp tác năng lượng giữa hai bên, hỗ trợ hiệu quả cho lộ trình chuyển đổi năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững của khu vực.

ASEAN và Nga khẳng định tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và đảm bảo an ninh mạng. Nga cam kết tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu cho cán bộ thực thi pháp luật ASEAN về pháp y số, ứng phó sự cố mạng và chống khủng bố, đồng thời chủ động đề xuất thúc đẩy hợp tác biển, lĩnh vực Nga có tiềm năng và các nước ASEAN coi trọng.

Về kinh tế - thương mại, hai bên nhất trí gia tăng trao đổi thương mại-đầu tư, tận dụng các tiềm năng sẵn có để mở rộng đầu tư vào các ngành chiến lược như công nghiệp chế tạo, hạ tầng và công nghệ cao. Với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 21,6 tỷ USD, Nga khẳng định tiếp tục là đối tác tin cậy cung cấp nông sản và năng lượng cho các nước ASEAN, đồng thời thúc đẩy các hành lang vận tải đa phương thức mới kết nối với khu vực. Nga kêu gọi đẩy mạnh liên kết kinh tế giữa ASEAN và Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU), trên cơ sở các thoả thuận thương mại tự do đã có với các nước thành viên ASEAN (Việt Nam, Singapore, Indonesia) và các chương trình hợp tác kinh tế giữa ASEAN với EAEU.

Nhân dịp này, Đại sứ lưu động của Nga về An ninh Á-Âu Alexander Trofimov đã trình bày về sáng kiến của Nga thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực Á-Âu, kêu gọi các nước ASEAN tích cực tham gia, ủng hộ.

Tại cuộc họp, Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN khẳng định Nga là đối tác quan trọng của ASEAN, hoan nghênh Nga cam kết cùng ASEAN đẩy mạnh hợp tác duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực. Chia sẻ về kết quả tốt đẹp chuyến thăm Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẽ nỗ lực đóng góp thúc đẩy quan hệ đối tác ASEAN-Nga phát triển thực chất, hiệu quả.

Đại sứ gợi mở một số hướng hợp tác giữa ASEAN và Nga thời gian tới: khuyến khích Nga tham gia tích cực, phối hợp cùng ASEAN nâng cao hiệu quả các cơ chế do ASEAN chủ trì như EAS, ARF…; đẩy mạnh xây dựng năng lực cho các lực lượng thực thi pháp luật của ASEAN trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có điện hạt nhân; tạo thuận lợi cho thương mại-đầu tư, thanh toán xuyên biên giới giữa ASEAN và EAEU; khuyến khích doanh nghiệp Nga đầu tư vào hạ tầng giao thông như metro, đường sắt; đẩy mạnh hợp tác về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo... Đại sứ cũng đề nghị Nga tiếp tục ủng hộ và tham gia tích cực tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ được tổ chức ở Hà Nội./.