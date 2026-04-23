Tổng Thư ký Kao Kim Hourn: ASEAN sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam

Tổng Thư ký Kao Kim Hourn đánh giá cao sự tham gia và đóng góp tích cực của Việt Nam, nhất là đảm nhiệm tích cực vai trò điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand, ASEAN - Anh và Chủ tịch Nhóm Đặc trách Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI). Tổng Thư ký khẳng định cá nhân ông và Ban Thư ký ASEAN luôn sẵn sàng phối hợp và tích cực hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động hợp tác ASEAN.

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương và Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 21/4, Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đã có cuộc làm việc tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Kao Kim Hourn chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) và kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Thư ký chúc mừng Ban lãnh đạo mới của Việt Nam và nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Ban Thư ký ASEAN dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Ông Kao Kim Hourn hoan nghênh các quyết sách quan trọng của Đại hội XIV về định hướng lớn của Việt Nam đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, phù hợp với các mục tiêu trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Tổng thư ký tin tưởng với thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng thời gian qua và chính sách đối ngoại nhất quán, Việt Nam có thể đóng góp tích cực, hiệu quả cho tiến trình liên kết khu vực, xây dựng và củng cố Cộng đồng ASEAN.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Nhấn mạnh vai trò then chốt của Ủy ban các Đại diện Thường trực tại ASEAN (CPR) trong công việc của khối, Tổng Thư ký Kao Kim Hourn đánh giá cao sự tham gia và đóng góp tích cực của Việt Nam, nhất là đảm nhiệm tích cực vai trò điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand, ASEAN - Anh và Chủ tịch Nhóm Đặc trách Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI). Tổng Thư ký khẳng định cá nhân ông và Ban Thư ký ASEAN luôn sẵn sàng phối hợp và tích cực hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động hợp tác ASEAN.

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương chuyển tới Tổng Thư ký Kao Kim Hourn lời cảm ơn của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam về thư chúc mừng của Tổng Thư ký nhân thành công của Đại hội XIV và việc Quốc hội khóa XVI bầu ra ban lãnh đạo mới của đất nước. Đại sứ chia sẻ Đại hội XIV đã khẳng định lại chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, coi trọng ASEAN và cam kết cao của Việt Nam đóng góp tích cực vào việc củng cố đoàn kết, thống nhất, vai trò trung tâm và nâng cao vị thế của ASEAN, đồng thời biến các thành quả hợp tác ASEAN thành kết quả thực chất, thiết thực phục vụ nhu cầu phát triển của các nước thành viên và lợi ích của người dân.

Đại sứ trao đổi với Tổng Thư ký phương hướng thúc đẩy hợp tác cụ thể, thực chất trong ASEAN và với các đối tác về đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lượng thực và phát triển hạ tầng khu vực.

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương cũng thông báo tới Tổng Thư ký về kế hoạch tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, đề nghị Tổng Thư ký tiếp tục ủng hộ và tham gia đóng góp tích cực tại Diễn đàn cấp cao mà Việt Nam chủ trì thường niên trao đổi về các định hướng tương lai của ASEAN./.