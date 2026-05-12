Văn hóa Việt Nam thu hút tại hội chợ ASEAN ở Hy Lạp

12/05/2026

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, trong hai ngày 9-10/5, Đại sứ quán Việt Nam cùng các Đại sứ quán ASEAN tại Hy Lạp và tổ chức từ thiện “Những người bạn của trẻ em” đã tổ chức Hội chợ từ thiện ASEAN cùng những người bạn (ASEAN Plus Friends Bazaar) lần thứ 4 tại thủ đô Athens.

Tham dự sự kiện năm nay có đại diện nhiều nước ASEAN gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines và Thái Lan, cùng các đối tác và bạn bè của ASEAN như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pakistan và Bangladesh cùng Văn phòng Lãnh sự danh dự Malaysia tại Hy Lạp và Hội đồng Kinh doanh Hy Lạp - ASEAN.

Đại sứ các nước Ủy ban ASEAN tại Hy Lạp cùng đại diện Bộ Ngoại giao Hy Lạp dự lễ khai mạc ASEAN Plus Friends Bazaar lần thứ 4 ở Athens. Ảnh: TTXVN phát



Hội chợ được tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa ASEAN và Hy Lạp, quảng bá hình ảnh ASEAN tại nước sở tại, đồng thời hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Hy Lạp.

Chủ tịch tổ chức từ thiện “Những người bạn của trẻ em” của Hy Lạp đã cảm ơn các nước ASEAN đã trong 4 năm qua đã tham gia nhiều hoạt động ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nước này, trong đó Hội chợ từ thiện ASEAN là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, gian hàng Việt Nam với các sản phẩm thương hiệu quốc gia và ẩm thực truyền thống đã thu hút đông đảo khách tham quan. Đặc biệt, tiết mục biểu diễn đàn tỳ bà của nghệ sĩ trẻ Nguyễn Dương Thái nhận được nhiều đánh giá tích cực, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế và giúp không khí Hội chợ thêm phần sôi động./.