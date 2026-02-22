Vietnam refuerza su diplomacia multilateral en nueva era

El secretario general del PCV, To Lam, participa en la sesión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza, en Washington. Foto: VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, regresó esta noche al aeropuerto de Noi Bai, en Hanoi, concluyendo su participación en la reunión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza, celebrada en Washington del 18 al 20 de febrero, por invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien preside esta entidad.

La participación directa del secretario general To Lam en la cita constituye una importante actividad multilateral destinada a implementar de manera eficaz la política exterior del XIV Congreso del Partido, basada en la independencia, la autodeterminación, la resiliencia, la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo; la multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores; así como la contribución activa y responsable a la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible, con el espíritu de ser un amigo, un socio fiable y un miembro activo y responsable de la comunidad internacional, participando de forma proactiva en la solución de los problemas comunes de la región y el mundo.

Reforzar el prestigio y la imagen del país

Al subrayar el significado de que Vietnam se convierta en miembro fundador de la Junta de Paz sobre Gaza, el embajador vietnamita en Washington, Nguyen Quoc Dung, señaló que Vietnam es un país que ha atravesado numerosas guerras devastadoras y comprende profundamente el valor de la paz, la reconciliación y la reconstrucción posconflicto.

La membresía de Vietnam en la Junta de Paz es una implementación coherente de la política exterior del Partido; un esfuerzo por elevar el prestigio y la imagen de la nación; y una oportunidad para que ponga en valor su experiencia y capacidades, aprenda y se integre con otros países al coordinar misiones comunes.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en la reunión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza (Foto: VNA)

La reunión inaugural contó con la participación de jefes de Estado y líderes de más de 50 países, incluidos miembros fundadores y observadores. Este mecanismo se estableció para coordinar con las Naciones Unidas la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la estabilización de la Franja de Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su calidad del titular de la Junta, valoró altamente la participación del secretario general To Lam y afirmó su profundo respeto por Vietnam, un país admirable con un papel e influencia cada vez mayores. Ello demuestra que el prestigio internacional de Vietnam sigue consolidándose y que su capacidad para contribuir a la paz es reconocida y apreciada por las grandes potencias y la comunidad internacional.

El secretario general del PCV, To Lam, presencia la ceremonia de firma del contrato de compra de 50 aviones Boeing 737 MAX entre Vietnam Airlines y Boeing. Foto: VNA

Vietnam participa en la Junta de Paz con el objetivo de contribuir al fin del conflicto en la Franja de Gaza, proteger a la población civil, garantizar un acceso humanitario seguro y sin obstáculos, reconstruir infraestructuras esenciales y promover un proceso político creíble orientado a una paz duradera y sostenible en Oriente Medio.

La postura coherente de Vietnam es que todas las disputas y conflictos deben resolverse por medios pacíficos, sobre la base del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el respeto de los derechos fundamentales y los intereses legítimos de las partes involucradas.

El secretario general To Lam asiste a la ceremonia de firma e intercambio de contratos y acuerdos de cooperación entre Vietnam y Estados Unidos. Foto: Thong Nhat – VNA

Como país que ha sufrido muchas guerras y ha recibido un valioso apoyo de la comunidad internacional, Vietnam, con espíritu de responsabilidad y buena voluntad, está dispuesto a coordinarse estrechamente con los miembros de la Junta de Paz para participar, dentro de sus capacidades, en los esfuerzos conjuntos de asistencia humanitaria urgente, reconstrucción de infraestructuras esenciales y construcción de confianza entre las partes.

Vietnam apoya soluciones concretas para poner fin al conflicto, restablecer la paz y la seguridad, promover la reconstrucción, garantizar la vida de la población de la Franja de Gaza e implementar un proceso político integral conforme al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, para asegurar una paz sostenible y satisfacer los derechos del pueblo de Gaza, el país indochino desea que las medidas de implementación garanticen la participación de las partes interesadas, en particular de la Autoridad Palestina.

Por estas razones, la prensa internacional y la del país anfitrión valoraron positivamente que Vietnam y el secretario general To Lam sean miembros fundadores del Consejo de Paz sobre Gaza y hayan asistido a su reunión inaugural en Estados Unidos.

El artículo en The Washington Times.

El diario The Washington Times publicó el 19 de febrero un artículo que elogió la contribución proactiva de Vietnam a la paz y la estabilidad globales, reflejando su firme compromiso con la paz y su respeto por el papel del país anfitrión en el proceso de reconciliación regional.

El artículo destacó asimismo que Vietnam mantiene una política exterior independiente, diversifica sus relaciones y fortalece la cooperación con Estados Unidos, al tiempo que conserva vínculos amistosos y estables con otros socios, lo que constituye una expresión flexible, práctica y confiada de su diplomacia de “independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación”.

Ampliar la cooperación bilateral y multilateral

Durante su participación en el evento, el secretario general To Lam sostuvo intercambios con líderes de diversos países, incluidos dirigentes de Oriente Medio y de otras regiones, como los presidentes de Indonesia, Uzbekistán, Azerbaiyán y Kazajistán; los primeros ministros de Camboya, Armenia, Hungría y Pakistán; y el viceprimer ministro y canciller de la República Checa.

En estos encuentros, los líderes valoraron el papel y la posición cada vez más destacados de Vietnam en la escena internacional y expresaron su impresión por el sólido desarrollo del país en múltiples ámbitos, especialmente en el crecimiento socioeconómico y las recientes reformas e innovaciones.

Las partes coincidieron en intensificar relaciones bilaterales sustantivas y eficaces, priorizando áreas de interés y ventaja mutua como economía, comercio, ciencia y tecnología, transformación digital y verde, transporte y cooperación para afrontar desafíos comunes.

También subrayaron la necesidad de fortalecer la coordinación en mecanismos y foros multilaterales clave y acordaron colaborar en la implementación del Plan de Paz para la Franja de Gaza, con miras a promover una paz sostenible en Oriente Medio conforme al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

El secretario general To Lam se reune con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: VNA

El líder partidista se reunió con el presidente Donald Trump, quien expresó su aprecio por el pueblo vietnamita y por el propio Secretario General, reiteró el compromiso de Estados Unidos de apoyar a un Vietnam “fuerte, independiente, autosuficiente y próspero”, y agradeció la decisión de Hanoi de participar en la Junta de Paz.

Valoró especialmente la presencia del secretario general To Lam en la reunión inaugural, considerándola una muestra del creciente papel y estatus del país indochino en la arena internacional y de su firme compromiso con la paz, la estabilidad y la cooperación globales.

Trump también elogió los esfuerzos de Vietnam por equilibrar la balanza comercial bilateral y acogió positivamente las propuestas vietnamitas de cooperación en economía y ciencia y tecnología, indicando que instruirá a las agencias pertinentes para retirar pronto a Vietnam de la lista de control de exportaciones estratégicas.

To Lam también recibió al embajador Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos; Kurt M. Campbell, exsubsecretario de Estado; y mantuvo conversaciones telefónicas con varios legisladores estadounidenses. En estos contactos, compartió las orientaciones de desarrollo y la política exterior de Vietnam, impulsando las relaciones con los socios, incluida el país anfitrión, en consonancia con el marco de la Asociación Estratégica Integral.

El secretario general To Lam se encuentra con la comunidad vietnamita en Estados Unidos. Foto: Thong Nhat - VNA

Con motivo del Año Nuevo Lunar, en un encuentro con la comunidad vietnamita y el personal de las representaciones diplomáticas en Estados Unidos, el dirigente partidista expresó su deseo de que, independientemente del sector en el que trabajen, los vietnamitas en Estados Unidos continúen contribuyendo a la Patria.

Reafirmó que el Partido y el Estado siempre dan la bienvenida y crean condiciones favorables para que expertos, intelectuales, científicos y empresarios vietnamitas en el exterior aporten más al desarrollo nacional, especialmente en sectores clave de la nueva etapa.

El Partido y el Estado seguirán perfeccionando las políticas hacia los vietnamitas en el extranjero y coordinando con los países anfitriones para proteger sus derechos e intereses legítimos, ayudándolos a vivir, trabajar y desarrollarse con tranquilidad, afirmó.

En la ocasión, To Lam presenció la firma y el intercambio de contratos y acuerdos de cooperación en áreas clave como ciencia y tecnología, transformación digital, aviación y salud, con un valor total de 37,2 mil millones de dólares estadounidenses, contribuyendo de manera significativa a la construcción de una relación Vietnam–Estados Unidos fuerte, sustantiva y equilibrada.

Los miembros de la delegación que acompañó al secretario general del PCV en este viaje también sostuvieron encuentros con socios estadounidenses para impulsar la cooperación en ciencia y tecnología, transformación digital, innovación, formación de recursos humanos, así como en seguridad y defensa.

Al informar sobre las orientaciones para implementar los resultados del viaje, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, afirmó que Vietnam estudiará áreas concretas de participación y realizará contribuciones prácticas, como actividades de mantenimiento de la paz para asegurar la estabilidad en Gaza y acciones de ayuda humanitaria y reconstrucción posconflicto.

La participación de Vietnam en esta importante actividad multilateral internacional de alto nivel, la primera tras el XIV Congreso Nacional del Partido, demuestra un enfoque más proactivo y sustantivo, que prioriza el mantenimiento de la paz, la construcción de un entorno internacional estable para el desarrollo y la contribución activa a los esfuerzos comunes de la comunidad internacional, elevando la diplomacia del país con un espíritu de confianza, autonomía, autosuficiencia y resiliencia, y asumiendo mayores responsabilidades con la paz y el desarrollo del mundo en la nueva era./.