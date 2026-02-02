Firmes bajo la bandera del Partido

02/02/2026

En ocasión del 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam (PCV) (3 de febrero de 1930 - 2026), la Revista Ilustrada Vietnam (VNP) tiene el honor de presentar el texto íntegro del artículo “Firmes bajo la bandera del Partido”, escrito por el secretario general del Comité Central de la fuerza política, To Lam.

Este artículo reflexiona sobre el significado histórico del aniversario del Partido, coincidiendo con el inicio de la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional. En él se repasan las gloriosas tradiciones, las inestimables lecciones y los enormes logros alcanzados bajo la dirección del Partido a lo largo de 96 años de lucha y desarrollo. Asimismo, el texto reafirma la determinación de todo el Partido, el Pueblo y el Ejército de unir esfuerzos para materializar con éxito la visión estratégica del país hacia el desarrollo próspero y la integración internacional en la nueva era.

FIRMES BAJO LA BANDERA DEL PARTIDO



Inmediatamente después del brillante éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), todo nuestro Partido, Pueblo y Ejército celebran el 96.º aniversario de la fundación del PCV (3 de febrero de 1930 - 3 de febrero de 2026) con un espíritu de especial regocijo. El hito de los 96 años del PCV adquiere aún mayor significado al iniciarnos en el primer año del nuevo mandato, un año inicial con un papel decisivo en la materialización de la Resolución del XIV Congreso Nacional, convirtiendo los objetivos estratégicos en realidad. El orgullo por el glorioso camino de 96 años bajo la bandera gloriosa del Partido nos infunde más fuerza, despertando un nuevo ímpetu y una nueva fe para avanzar con paso firme y confianza.

A lo largo de 96 primaveras desde su fundación, especialmente en más de 80 años al frente del poder, nuestro Partido ha demostrado una vitalidad tenaz, un carácter firme y una línea de dirección correcta, llevando la revolución vietnamita de victoria en victoria. Desde que existe el Partido, nuestra nación, con su tradición milenaria, ha escrito nuevas páginas de historia gloriosa: dirigió al pueblo en la exitosa Revolución de Agosto de 1945, fundando la República Democrática de Vietnam; dirigió a todo el Pueblo en la victoria sobre el colonialismo y el imperialismo en las prolongadas guerras de resistencia, reunificando la nación y llevando a todo el país a emprender la obra de Doi Moi (Renovación), construcción, desarrollo y defensa de la Patria Socialista de Vietnam. Cada paso de altibajos en la historia ha sido una prueba que templa a nuestro Partido, haciéndolo cada vez más maduro y fuerte en el camino de servir a la Patria y al pueblo.

El camino recorrido en estos 96 años confirma: no existe otra fuerza política fuera del PCV con suficiente prestigio, capacidad y temple para dirigir la revolución con el objetivo de servir al Pueblo. El papel rector y de dirección integral del Partido es el factor decisivo para todas las victorias en la causa de construcción y defensa de la Patria. Lo que constituye la fuerza y el prestigio del Partido no son solo sus resonantes hazañas, sino también su espíritu de receptividad, su valentía para enfrentar la verdad, reconocer los defectos y su determinación para corregirlos. Gracias a ello, nuestro Partido se renueva y rectifica constantemente para ser cada vez más limpio y fuerte.

El itinerario de 96 años del Partido ha dejado muchas lecciones valiosas. En primer lugar, la bandera de la independencia nacional y el socialismo debe mantenerse siempre firme: estos son los dos objetivos estratégicos, estrechamente vinculados a lo largo de todo el proceso revolucionario. La independencia nacional es la condición previa para construir el socialismo, y el socialismo es la base sólida que garantiza la verdadera y duradera independencia de la nación. Conscientes de esta verdad, nuestro Partido siempre se mantiene firme en el camino elegido por el Presidente Ho Chi Minh y nuestro pueblo: defender resueltamente la independencia, la soberanía nacional y la integridad territorial, mientras construye perseverantemente el socialismo por la felicidad del pueblo.

Una lección profunda y de especial importancia es que la causa revolucionaria es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El pueblo es quien logra las victorias históricas y también la fuente inagotable de fuerza para la existencia y desarrollo del Partido. Toda línea y directriz del Partido debe partir de los intereses y aspiraciones legítimas del pueblo. Nuestro Partido tiene la confianza del pueblo para cumplir su misión, y el Partido no tiene otro interés que servir a la Patria y al pueblo. El Presidente Ho Chi Minh enfatizó: “El Partido no es una organización para enriquecerse y ser mandatarios. Debe cumplir la tarea de liberar a la nación, hacer que la Patria sea rica y poderosa, y que los compatriotas sean felices”. La enseñanza del Tío Ho mantiene intacto su valor, recordando que el Partido debe siempre mantenerse estrechamente vinculado al pueblo, tomando al pueblo como base y la felicidad del pueblo como su objetivo supremo. La práctica también muestra que la burocracia, la corrupción y el distanciamiento del pueblo constituyen un riesgo incalculable para el destino del país y la propia existencia del Partido. Por lo tanto, preservar la relación entrañable con el pueblo, apoyarse en el pueblo para construir el Partido, sigue siendo un principio vital. El apoyo y la confianza del pueblo son la medida del prestigio, la fuente de fuerza y el “secreto” de la victoria de nuestro Partido en cada etapa revolucionaria.

Además, nuestro Partido siempre valora y consolida continuamente el gran bloque de unidad nacional. “¡Unidad, unidad, gran unidad! ¡Éxito, éxito, gran éxito!” – el llamado del Tío Ho condensó esta verdad: la unidad es una valiosa tradición y la mayor fuente de fuerza de la revolución vietnamita. El Partido debe saber cómo maximizar la fuerza de la gran unidad de todo el Partido y de todo el Pueblo, combinando armoniosamente la fuerza nacional con la fuerza de la época. Esta es tanto una lección como un principio de acción para que el Partido lidere al Pueblo en la superación de todas las dificultades, elevando el país a nuevas alturas en el contexto actual de globalización.

La gran lección que lo abarca todo es: la dirección correcta del Partido es el factor principal que determina todas las victorias de la revolución vietnamita. La historia de 96 años reafirma el papel pionero, de “ejército guía” del PCV en la causa de liberación nacional, construcción y desarrollo del país. Para liderar a largo plazo, el Partido debe perfeccionarse y renovarse constantemente, manteniendo su naturaleza revolucionaria y su vanguardia. Nuestro Partido debe estudiar y aplicar creativamente sin cesar el marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh, elevando continuamente su inteligencia, firmeza política, cualidades morales y capacidad de organización práctica para resolver los nuevos problemas que plantea la realidad revolucionaria. Simultáneamente, el Partido debe estar siempre alerta y luchar contra los grandes riesgos que lo amenazan, especialmente los errores en la línea, las desviaciones, el atraso económico, la burocracia, la corrupción y la degradación, la “autoevolución” y la “autotransformación” dentro de sus filas. La construcción de un Partido limpio y fuerte en lo político, ideológico, moral, organizativo y de cuadros sigue siendo una tarea clave, decisiva para la existencia de nuestro Partido y sistema.

El 23 de enero de 2026, en el Estadio Nacional My Dinh (Hanói), se organizó el programa artístico especial titulado "Bajo la gloriosa bandera del Partido", en presencia del secretario general del PCV, To Lam, así como dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado, representantes del Frente de la Patria de Vietnam, de organizaciones sociopolíticas, de ministerios y organismos. Foto: VNA

En cada momento histórico decisivo, el Partido ha propuesto oportunamente directrices correctas y ha corregido severamente errores y defectos cuando los hubo. Su valentía para “autoevaluarse y autocorregirse” ha ayudado al Partido a evitar el dogmatismo y el estancamiento, fortaleciéndose continuamente para satisfacer las demandas de la Revolución en cada etapa. A partir de las lecciones históricas, nuestro Partido siempre toma decisiones oportunas; un ejemplo destacado es el proceso de Doi Moi iniciado en la década de 1980, que sacó al país de la crisis y lo impulsó hacia un fuerte desarrollo. Recientemente, frente a la corrupción y degradación en una parte de los cuadros y militantes, el Partido ha emitido numerosas resoluciones y conclusiones, mostrando determinación para rectificar e intensificar la lucha bajo el principio de “sin zonas prohibidas ni excepciones, todos son iguales ante la ley”.

Hoy, al mirar atrás en el camino de casi un siglo, vemos con orgullo: bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, desde una nación esclavizada y empobrecida, Vietnam se ha levantado como un país independiente, unificado, autónomo, con una posición internacional cada vez más elevada; desde una nación exhausta tras las guerras, hemos emprendido el Doi Moi de 1986, sacando a Vietnam de la crisis, convirtiéndolo en un país en desarrollo de ingresos medios, donde la vida del Pueblo mejora constantemente. Mirando al mundo, podemos afirmar: la posición, el potencial, el estatus y el prestigio internacional de Vietnam se elevan día a día. Amigos en los cinco continentes conocen a Vietnam como una nación heroica en la lucha por la independencia, y también como un socio confiable, un país amante de la paz y en fuerte ascenso económico. Estos grandes logros de significado histórico confirman la verdad: la dirección correcta del Partido es el factor decisivo de todas las victorias de la revolución vietnamita, es la “bandera que aglutina la fuerza de toda la nación” en el camino de construcción y defensa de la Patria.

En la mañana del 25 de enero de 2026, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, sostuvo una reunión de trabajo con embajadores y jefes de las misiones representativas de Vietnam en el extranjero que regresaron al país para participar en el XIV Congreso Nacional del Partido. En la reunión estuvieron presentes el primer ministro Pham Minh Chinh y los miembros del Buró Político: Pham Gia Tuc, jefe de la Oficina del Comité Central del Partido, y Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores. Foto: VNA

El XIV Congreso Nacional del PCV ha trazado orientaciones y objetivos estratégicos importantes para el próximo período, especialmente la determinación de cumplir con éxito los dos objetivos estratégicos del centenario. La responsabilidad histórica recae sobre todo nuestro Partido, pueblo y Ejército: materializar esos objetivos y aspiraciones en una realidad dinámica. Cada organización del Partido, cada cuadro y militante, especialmente los dirigentes, debe elevar su sentido de responsabilidad, ser ejemplar y pionero en la implementación de la Resolución del XIV Congreso, mostrando iniciativa, creatividad, audacia para pensar y actuar, y asumiendo responsabilidades. Todo el Partido debe continuar fortaleciendo y rectificándose con determinación, manteniendo la disciplina y el orden; elevar aún más su capacidad de liderazgo y su fuerza de combate; consolidar su relación entrañable con el pueblo, apoyándose en el pueblo para controlar el poder y rectificar sus filas. Simultáneamente, todo el sistema político debe involucrarse de manera sincronizada, desplegando su eficacia para llevar las resoluciones del Partido a la vida práctica; continuar impulsando el movimiento de emulación patriótica, despertando en cada vietnamita el anhelo de desarrollar un país próspero y feliz.

Tras casi un siglo de fundación, lucha y maduración, nuestro Partido ha sido verdaderamente el líder y el servidor leal del Pueblo. El camino por delante aún estará lleno de dificultades y desafíos, pero con el carácter, la inteligencia y la experiencia del Partido en el poder, con la tradición heroica y el espíritu de unidad de toda la nación, superaremos sin duda todos los obstáculos, aprovecharemos las oportunidades y continuaremos logrando victorias aún mayores. Todo nuestro Partido, pueblo y Ejército continuaremos uniendo corazones y fuerzas, promoviendo al máximo el patriotismo, el heroísmo revolucionario y la creatividad del pueblo vietnamita en la nueva era. Bajo la gloriosa bandera del Partido, avanzamos con paso firme, determinados a cumplir con éxito la Resolución del XIV Congreso, determinados a construir con éxito un Vietnam pacífico, independiente, democrático, próspero, fuerte, civilizado y feliz, avanzando con paso firme hacia el socialismo.

Firmes bajo la bandera gloriosa del PCV, todo nuestro Partido, pueblo y Ejército juramos dedicar todo nuestro entusiasmo, inteligencia y carácter para forjar un Vietnam poderoso, para que Vietnam se integre cada vez más profundamente en la política mundial, la economía internacional y la civilización humana, para que podamos caminar a la par de las potencias de los cinco continentes en la nueva era. La primavera del país será eternamente hermosa y duradera cuando cada vietnamita, desde cualquier posición, se esfuerce por construir una Patria cada vez más rica y poderosa, uniendo manos para construir un Partido cada vez más limpio y fuerte. Para que en el futuro, cada cuadro, militante y ciudadano vietnamita pueda sentirse orgulloso de haber contribuido dignamente a la noble causa de la nación, de haber vivido y dedicado su vida merecidamente a la Patria y al pueblo./.