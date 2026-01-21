Desarrollo de una economía de mercado orientada al socialismo: la base sólida para la era de ascenso de Vietnam

Deslumbrante espectáculo pirotécnico artístico celebra el 80.º aniversario del éxito de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre). Foto: VNA
El 2 de septiembre de 2025, se celebró solemnemente el Desfile militar y popular por el 80.º aniversario del éxito de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre) en la plaza capitalina Ba Dinh y algunas calles de Hanoi. Foto: VNA
El bloque de oficiales representando a las cinco ramas del ejército marcha por las calles de Ciudad Ho Chi Minh durante la conmemoración por el 50.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril). Foto: VNA
La revolución para agilizar la estructura organizativa es una decisión histórica, implementada de manera integral en todo el sistema político con una alta determinación política. En la foto: Ciudadanos realizan trámites administrativos en el Centro de Servicios Públicos de Hanoi. Foto: VNA
La ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital continúan siendo identificadas como motores del desarrollo. En la foto: Un robot recepcionista ayuda con los trámites, consultas de información y orientación a los mostradores, aliviando la carga del personal humano. Fuente: VNA
El “Equipo educativo inteligente – Vrobot” de un grupo de estudiantes de Hanoi. Foto: VNA
El sistema de monitoreo de tráfico 24/7 mediante cámaras con IA en el centro de información de mando del Departamento de Policía de Tránsito, Ministerio de Seguridad Pública (julio de 2025). Foto: VNA
El Grupo THACO invierte en una línea de soldadura automática para carrocerías de automóviles con el último sistema de robots, capaz de rotar en todos los ángulos para cumplir con los requisitos de soldadura, junto con robots de posicionamiento de carrocerías que aseguran soldaduras firmes, estables y de alta precisión. Foto: VNA
El programa artístico “La Patria en el corazón” efectuado en Hanoi el 10 de agosto de 2025. Foto: VNA
Vietnam es un miembro activo, confiable y responsable de la comunidad internacional. En la foto: Las Fuerzas Armadas Populares de Vietnam participan en operaciones de búsqueda y rescate tras el terremoto en Turquía (2023). Fuente: VNA
Con 6 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce, el equipo de karate de Vietnam ocupó el primer lugar en los 33.º Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games), logrando este impresionante resultado por tercera vez consecutiva. Foto: VNA
Los jugadores del equipo sub-22 de Vietnam reciben la medalla de oro en fútbol masculino en los 33.º SEA Games (Tailandia, 18 de diciembre de 2025). Foto: VNA
Durante el período 2016-2025, la economía nacional experimentó una transformación positiva e integral en muchos campos. El enfoque de Vietnam en la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación también está estrechamente vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible y crecimiento verde. En la foto: Agricultores del barrio de Cam Loa cosechan arroz de la temporada de invierno-primavera. Fuente: VNA
Viviendas para las familias del poblado de Huoi Ke, comuna de Muong Pon, provincia de Dien Bien, afectadas por un alud; la construcción fue financiada con el apoyo del Ministerio de Defensa (Dien Bien, 28 de diciembre de 2024). Foto: VNA