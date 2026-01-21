Desarrollo de una economía de mercado orientada al socialismo: la base sólida para la era de ascenso de Vietnam

Durante el período 2016-2025, la economía nacional experimentó una transformación positiva e integral en muchos campos. El enfoque de Vietnam en la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación también está estrechamente vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible y crecimiento verde. En la foto: Agricultores del barrio de Cam Loa cosechan arroz de la temporada de invierno-primavera. Fuente: VNA