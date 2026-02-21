Vietnam refuerza su papel con la participación en la reunión de Junta de Paz sobre Gaza
En la mañana del 19 de febrero de 2026 (hora local), en Washington, el líder partidista de Vietnam, To Lam, participó en la reunión inaugural de Junta de Paz sobre Gaza.
Reunión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza celebrada en Washington, Estados Unidos. Foto: Thong Nhat - VNA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presidente fundador de la Junta de Paz sobre Gaza, interviene en la sesión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza. Foto: Thong Nhat – VNA
El secretario general del PCV, To Lam, y los delegados asisten a la sesión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza. Foto: Thong Nhat – VNA
El secretario general To Lam y los jefes de delegación en la sesión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza. Foto: Publicada por VNA