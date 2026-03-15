Secretario general del Partido Comunista de Vietnam ejerce su derecho al voto

15/03/2026



En el ambiente festivo de la jornada electoral, considerada la Fiesta del pueblo, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, acudió hoy al colegio electoral N° 2, ubicado en el barrio de Ba Dinh, Hanoi, para ejercer su derecho al voto en las elecciones de diputados a la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y de miembros de los Consejos Populares para el período 2026-2031.



Acompañaron al máximo dirigente los miembros del Buró Político del PCV Tran Cam Tu, miembro permanente del Secretariado; Le Minh Hung, jefe de la Comisión de Organización del Comité Central; Le Minh Tri, jefe de la Comisión de Asuntos Internos; Pham Gia Tuc, jefe de la Oficina del Comité Central; Nguyen Duy Ngoc, secretario del Comité partidista de Hanoi; así como otros miembros del Comité Central y numerosos electores de la capital.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, asistió a la ceremonia inaugural y emitió su voto en el colegio electoral número 02, en el barrio de Ba Dinh, Hanoi. Foto: Thong Nhat/VNA

El secretario general del PCV, también secretario de la Comisión Militar Central, llegó temprano para cumplir con su deber ciudadano, conversó cordialmente con los electores y participó en la ceremonia inaugural, donde escuchó la lectura del reglamento electoral y las normas del centro de votación, presenció la verificación de las urnas principales y auxiliares, y completó los procedimientos establecidos.