Tres Programas de Objetivos Nacionales: motor del desarrollo sostenible en zonas rurales y montañosas

Jóvenes de la etnia Dao Rojo de la comuna de Van Son, provincia de Bac Ninh. (Foto: VNA)

Los habitantes de la comuna de My Nghiep, en la provincia de Khanh Hoa, siguen con firmeza su tradición y convierten los tejidos de brocado Cham en un símbolo cultural único de la región soleada y ventosa del centro de Vietnam. (Foto: VNA) Las espigas de maíz dorado brillan al sol, destacando junto a las puertas de las viviendas de la etnia Mong en Mu Cang Chai, en la provincia de Lao Cai. (Foto: VNA) Las carreteras rurales de Can Tho, limpias y hermosas, dan la bienvenida a la llegada de la primavera. Foto: VNA)

La Resolución representa un paso decisivo en la institucionalización de las principales orientaciones estratégicas del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno. Entre ellas destacan la construcción de una nueva ruralidad moderna, próspera, sostenible y con identidad cultural, vinculada a los procesos de urbanización y a la adaptación al cambio climático; el desarrollo integral de las zonas de minorías étnicas y montañosas; así como la implementación de una reducción de la pobreza multidimensional, inclusiva y sostenible, con prioridad en las regiones de mayores dificultades.

La ejecución de los tres Programas de Objetivos Nacionales -el desarrollo socioeconómico de las zonas de minorías étnicas y montañosas, la construcción de la nueva ruralidad y la reducción sostenible de la pobreza, asociados al impulso de la industria, los servicios y los oficios rurales- figura entre las tareas centrales del proyecto de Programa de Acción del Comité Central del Partido para materializar la Resolución del XIV Congreso Nacional.

Hoang Ngoc Vu, nacido en 1993 en la comunade Dinh Lap, provincia de Lang Sơn, y de etnia Tay, ha creado el modelo "Vivero de Hoang Dan Tuyet Lang Son", que proyecta unos ingresos de 2,1 mil millones de dongs para 2025. (Foto: VNA) Gracias al apoyo financiero del Programa 1719, los habitantes de la comuna montañosa de Hoa Son, en la provincia de Quang Tti, han impulsado el desarrollo de la apicultura, estableciendo así una fuente de ingresos sostenible. (Foto: VNA)

El modelo de cultivo de plantas medicinales de la Compañía Anónima de Productos Medicinales Gia Dinh, ubicado en la comuna de Ia Ko, provincia de Gia Lai. (Foto: VNA)

Con la aprobación de la Resolución Nº 257, se establece por primera vez un marco jurídico unificado a nivel parlamentario que permite integrar los tres programas, superar la fragmentación y la superposición de objetivos, políticas y recursos, y orientar la inversión pública hacia un enfoque de largo plazo, concentrado, eficiente y sostenible.

Entre 2021 y 2025, la implementación simultánea y coordinada de estos programas generó cambios profundos en las zonas rurales y en las regiones más vulnerables del país. Además de contribuir de manera significativa a la reestructuración de la economía hacia un crecimiento rápido y sostenible, las iniciativas transformaron visiblemente el paisaje rural y mejoraron de forma sustancial las condiciones de vida materiales y espirituales de decenas de millones de personas.

A lo largo de varias generaciones, el pueblo Lu, una de las etnias minoritarias que habita principalmente en la provincia de Lai Chau, ha mantenido y promovido los oficios tradicionales de la cestería. (Foto: VNA)

Uno de los logros más destacados del período 2021-2025 fue la reducción de la pobreza en las zonas de minorías étnicas y montañosas a un ritmo superior al promedio nacional. En numerosas localidades, el ingreso per cápita registró aumentos significativos y varios indicadores superaron las metas establecidas.

Paralelamente, la infraestructura rural experimentó mejoras notables y los servicios sociales básicos como salud, educación, agua potable e información se ampliaron progresivamente, llegando con mayor cobertura a comunidades remotas.

Tras la reorganización de los gobiernos locales en dos niveles (1 de julio de 2025), alrededor de 1.719 de las 2.621 comunas del país (65,6%) reúnen las condiciones para cumplir los estándares de nueva ruralidad del período 2021-2025. De ellas, se prevé que 362 alcancen el nivel de nueva ruralidad avanzada y 59 el de nueva ruralidad modelo.

La estructura económica rural mostró una evolución positiva, con una creciente diversificación de los medios de vida y una disminución gradual de la dependencia de la producción pequeña y fragmentada. Sectores emergentes como la transformación digital, la economía verde, la protección ambiental, la igualdad de género, el turismo rural, la formación profesional y el empleo sostenible comenzaron a desarrollarse de forma más concreta, en consonancia con las condiciones locales y los compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible y equidad de género.

De manera paralela, la reestructuración del sector agrícola, vinculada al desarrollo de la economía rural, se implementó de forma coordinada y focalizada. La agricultura mantuvo un crecimiento estable, con una media anual cercana al 3,18%. En 2024, las exportaciones agropecuarias, forestales y pesqueras alcanzaron los 62,5 mil millones de USD, una cifra récord que contribuyó de manera significativa a la seguridad alimentaria y a la estabilidad macroeconómica.





Numerosas localidades consolidaron zonas de producción de mercancías a gran escala, vinculadas a áreas de materias primas y a sistemas logísticos. En este contexto, el programa “Cada comuna, un producto” (OCOP) se mantuvo como un eje clave, generando valor añadido y promoviendo enfoques innovadores para el desarrollo de la economía rural.

La formación profesional de la mano de obra rural se organizó de manera flexible y en estrecha vinculación con las necesidades de empresas, cooperativas y del mercado laboral. Muchos cursos se impartieron directamente en los centros de producción, lo que permitió mejorar las competencias, ampliar los medios de vida y fomentar el emprendimiento agrícola, especialmente entre los jóvenes.

Las carreteras rurales de la comuna de Giong Trom, en la provincia de Vinh Long. (Foto: VNA) Los habitantes de la comuna de Hong Dan, en la provincia de Ca Mau, cosechan camarones en campos de arroz. (Foto: VNA) Los campos de camarones-arroz en la comuna de Phuoc Long, en la provincia de Ca Mau. (Foto: VNA)

Las acciones de protección ambiental y mejora del paisaje rural también registraron avances significativos. A mediados de 2025, el 87,5% de las comunas cumplía los criterios de medio ambiente y seguridad alimentaria, y el 100% desarrollaba actividades de sensibilización sobre protección ambiental y adaptación al cambio climático, contribuyendo a la construcción de un entorno rural verde, limpio, seguro y sostenible.

En el ámbito del bienestar social, cerca de 134.000 trabajadores procedentes de hogares pobres, casi pobres o recientemente salidos de la pobreza recibieron apoyo efectivo para su inserción laboral, superando las metas previstas. Asimismo, alrededor de 90.000 hogares fueron beneficiados con asistencia para la construcción o reparación de viviendas, en el marco del movimiento nacional para la erradicación de las casas precarias.



La familia de Ta Van Son, veterano de guerra con un 41% de discapacidad, en la comuna de Tan Phu, provincia de Tay Ninh, se muestra feliz al recibir su nueva casa sólida. (Foto: VNA) La familia de Ngo Van Thuong, que vive en situación de pobreza extrema en la comuna de Tan Phu, provincia de Tay Ninh, recibió apoyo para construir una nueva vivienda, un modelo de medios de vida sostenible y asistencia para la crianza de ganado vacuno. (Foto: VNA) En 2025, la provincia de Tay Ninh proporcionó 172 viviendas para personas que han contribuido a la revolución y 525 viviendas para familias pobres y en situación de pobreza extrema en la región. (Foto: VNA)

En las zonas habitadas por minorías étnicas y regiones montañosas, tras más de tres años de implementación, el programa permitió eliminar 42.567 viviendas temporales o deterioradas, con una inversión total de 64,8 mil millones de USD, equivalente al 230% del plan previsto. Se atendieron múltiples necesidades esenciales, como tierra para vivienda y producción, acceso al agua potable, alimentos y alfabetización. Paralelamente, se ejecutaron 403 proyectos de desarrollo productivo basados en cadenas de valor, con la participación de 817 empresas y cooperativas, que contribuyeron de manera decisiva al fortalecimiento de los medios de vida y a la reducción sostenible de la pobreza.



En los últimos años, gracias al Programa de Objetivo Nacional de Desarrollo Socioeconómico de las zonas habitadas por minorías étnicas y regiones montañosas, la vida de los habitantes de la etnia Cong en la comuna fronteriza de Pa Thom (provincia de Dien Bien), ha experimentado una notable mejora. (Foto: VNA) La felicidad de una pareja de la etnia Ha Nhi en la provincia de Lai Chau, celebrando el primer día del Año Nuevo. (Foto: VNA)

Gracias a estos resultados, Vietnam continúa siendo reconocido por la comunidad internacional como un referente en reducción de la pobreza y desarrollo rural, en estrecha articulación con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)./.

Llevando a la novia (en el centro) para realizar la ceremonia de bodas, al son de los tambores y gongs de los habitantes de la Altiplanicie Occidental. (Foto: VNA)