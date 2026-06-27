Trenes patrimoniales impulsan el turismo ferroviario de Vietnam

Los trenes patrimoniales están aportando una nueva dimensión al turismo ferroviario de Vietnam al combinar el transporte con experiencias culturales, paisajísticas y vinculadas a la identidad regional.

Desde la tierra de los cantos "Quan ho" (dúo de amor), y la ciudad portuaria de Hai Phong hasta el paso de Hai Van y las montañas del Noroeste, cada recorrido se convierte en una oportunidad para descubrir la naturaleza, la historia y la vida cultural de las comunidades locales.

El "Tren de las Cinco Puertas" recrea el encanto del antiguo Hanoi y ofrece una experiencia de viaje única para los visitantes. Foto: VNA

El “Tren de las Cinco Puertas”, que opera en la ruta entre Hanoi y la provincia norteña de Bac Ninh, es uno de los productos más representativos. En un entorno que recrea la cultura del antiguo Hanoi mediante interpretaciones de Xam, también conocido como el canto de los mendigos, y relatos sobre la capital, los pasajeros se conectan con el espacio cultural de la región de Kinh Bac desde el inicio del viaje. En menos de un año de funcionamiento, este producto ha atraído a unos 70 mil visitantes.

En la línea entre Hanoi–Hai Phong, el tren “Flores del Flamboyán” destaca por su diseño moderno, inspirado en el característico color rojo de la ciudad portuaria. Sus vagones VIP, decorados al estilo indochino, combinan experiencias gastronómicas regionales con la contemplación de los paisajes de las aldeas del Norte antes de llegar a la ciudad costera.

El personal de servicio guía y presenta a los turistas internacionales el itinerario del "Tren de las Cinco Puertas". Foto: VNA

Por su parte, el tren “Conexión de patrimonios de la región central”, que cubre la ruta Hue - Da Nang, lleva a los viajeros por uno de los trayectos ferroviarios costeros más hermosos de Vietnam. Además de las vistas del paso de Hai Van y la bahía de Lang Co, las actuaciones de música folclórica de la ciudad de Hue, junto con las presentaciones gastronómicas locales, ofrecen una experiencia cultural singular a bordo.

En el Norte, la línea entre Hanoi y la provincia septentrional de Lao Cai, que sirve a los visitantes que se dirigen a Sa Pa, sobresale por sus vagones turísticos de alta calidad. Los espacios, diseñados con una marcada identidad del Noroeste vietnamita, convierten el trayecto en una parte inolvidable de la experiencia de descubrir la región montañosa.

Según los especialistas, Vietnam posee numerosas ventajas para desarrollar el turismo ferroviario gracias a sus rutas de gran valor paisajístico y cultural.

Phung Quang Thang, experto en turismo sostenible, considera que el turismo ferroviario se ajusta a las tendencias globales, ya que los viajeros priorizan cada vez más recorridos ecológicos, enriquecidos por experiencias auténticas y una profunda dimensión cultural.

Para aprovechar plenamente este potencial, diversos expertos proponen desarrollar productos complementarios, como libros fotográficos, postales y recuerdos temáticos, así como reforzar la colaboración con escritores, artistas y creadores culturales para enriquecer la experiencia de los visitantes.

De acuerdo con Hoang Gia Khanh, director general de la Corporación de Ferrocarriles de Vietnam, en un contexto en el que el turismo mundial se orienta hacia la experiencia y la identidad, los trenes patrimoniales pueden convertirse en una forma de narrar la historia del país, su cultura y su gente mediante un lenguaje contemporáneo, en contribución a acercar la imagen de Vietnam a los visitantes internacionales./.