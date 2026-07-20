El alma de Vietnam en cuadros de arroz
A partir de granos de arroz, Nguyen Thi Van, de la comuna de Soc Son, Hanói, ha creado originales cuadros impregnados del espíritu rural y de la identidad cultural nacional. Para ella, cada obra no es solo un producto artesanal, sino también una manera de narrarhistorias sobre la tierra y la gente vietnamita a través del arte.
Según la artista, el tipo de arroz más adecuado para crear cuadros es el lai sua (jazmín y leche), ya que sus granos son largos, delgados y resistentes. Tras numerosos experimentos, descubrió cómo tostar el arroz para obtener diferentes tonalidades naturales sin utilizar colorantes. Dependiendo del tiempo de tostado, los granos adquieren distintos colores: amarillo, marrón oscuro y negro. El arroz suele tostarse durante unos 30 minutos para obtener un tono amarillo suave, mientras que para lograr un marrón intenso, debe tostarse continuamente entre cinco y seis horas.
Para completar un cuadro, primero se dibuja el boceto sobre una tabla de madera. Después, se aplica pegamento y se colocan los granos cuidadosamente según la composición prevista. Cada diseño exige una paleta de colores propia y mucha paciencia en cada detalle para dar profundidad y emoción a la obra. Una vez terminada, se seca al sol, se barniza y se trata contra termitas para garantizar su conservación. Según el tamaño y la complejidad del diseño, cada cuadro puede tardar entre uno y tres días en completarse.
Actualmente, el taller de Van produce entre 170 y 200 piezas al mes en distintos tamaños. Los temas principales giran en torno a la belleza del paisaje vietnamita, como los arrozales, los banyanes, los pozos tradicionales de las aldeas o lugares emblemáticos de Hanói, como el lago Hoan Kiem, el Templo de la Literatura y la Pagoda del Pilar Único. Además, también realizan obras de caligrafía con caracteres de significado auspicioso: Phuc (Felicidad), Loc (Prosperidad), Tai (Riqueza) y Tho (Longevidad), Tam (Corazón) y Duc (Moralidad).
“Deseo difundir la imagen y la cultura de Vietnam entre más personas. Me alegra saber que muchos turistas eligen los cuadros de arroz como un regalo con una marcada identidad vietnamita para sus amigos internacionales”, compartió Van./.
Por VNP/Ngan Ha - Fotos: Khanh Long