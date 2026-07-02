Tho Ha en fiesta: un viaje al alma de Kinh Bac

02/07/2026

Este año, la fiesta adquirió un significado aún más especial al coincidir con el acto oficial de reconocimiento del conjunto histórico compuesto por la casa comunal, la pagoda y el templo confuciano de Tho Ha como Reliquia Nacional Especial, un motivo de orgullo para los habitantes de la región de Kinh Bac.

El patio de la casa comunal de Tho Ha se convierte en el epicentro del festival cuando la procesión tradicional avanza al ritmo de tambores y gongs, acompañada por los vítores de una gran multitud de lugareños. Foto: Cong Dat – VNP

Desde temprano en la mañana, los alrededores de la casa comunal de Tho Ha se llenan de color con banderas festivas y de cinco colores, mientras una multitud se reúne para participar en el acontecimiento. Los tambores resuenan con fuerza, mezclándose con las risas y conversaciones que crean una atmósfera primaveral vibrante. Los habitantes de la aldea visten trajes tradicionales y se preparan para las procesiones y ceremonias, consideradas las actividades más importantes de la festividad.

Habitantes de la aldea de Tho Ha se disfrazan de generales y soldados al estilo del teatro clásico (tuong) antes de unirse a la procesión festiva. Foto: Cong Dat – VNP

El festival de la aldea de Tho Ha se realiza anualmente del 20 al 22 del primer mes lunar para rendir homenaje a los ancestros, a los genios tutelares de la localidad y al fundador del antiguo oficio de la cerámica. Reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, la celebración incluye numerosas actividades culturales y rituales tradicionales, como las solemnes procesiones de palanquines, los cantos Quan ho sobre el río y en el patio comunal, las competencias de barcas para atrapar patos y la arraigada costumbre de mantener abiertas las puertas de los hogares para recibir a los visitantes.

La majestuosa procesión de palanquines avanza entre dos filas de espectadores, consolidándose como el ritual central del festival de la aldea de Tho Ha. Foto: Cong Dat – VNP

Tras la ofrenda de incienso en la casa comunal, comienza la procesión entre el sonido solemne de tambores, gongs y cánticos. El cortejo está integrado por ancianos, equipos rituales masculinos y femeninos, grupos de banderas, músicos y numerosos pobladores. Los palanquines lacados en rojo y dorado avanzan lentamente por los antiguos callejones, mientras numerosos espectadores observan respetuosamente a ambos lados del camino con las manos juntas en señal de reverencia.

Figuras de jóvenes celestiales y los tres dioses de la Fortuna, la Prosperidad y la Longevidad destacan en la procesión tradicional de la fiesta de la aldea de Tho Ha. FOTO: CONG DAT/VNP

La escena se vuelve aún más animada con las representaciones vestidas con los atuendos tradicionales de ao the, khan xep y ao dai, que avanzan al ritmo de los tambores. Las banderas ondean en la brisa primaveral entre muros de ladrillo rojo y tejados típicos de la vieja aldea alfarera, componiendo una imagen profundamente marcada por la cultura de Kinh Bac.

Después de la parte ceremonial, la fiesta continúa con numerosas actividades populares. Habitantes y visitantes participan en juegos tradicionales y disfrutan de las suaves melodías del Quan ho que resuenan en el entorno de la antigua aldea. Los cantos alternados entre hombres y mujeres, a veces profundos y otras más elevados, evocan la belleza cultural característica de esta tierra.

El resonar de tambores y gongs, combinado con las danzas tradicionales, crea un ambiente vibrante en la festividad. FOTO: CONG DAT/VNP

A lo largo de los angostos callejones se extienden los característicos muros de ladrillo cocido rojizo, vestigios del ancestral oficio cerámico que dio fama a Tho Ha. Muchos visitantes aprovechan para inmortalizar los momentos más hermosos de la celebración: la procesión atravesando la vieja puerta de la aldea, los ancianos solemnemente concentrados durante los rituales o las sonrisas radiantes de los pobladores al ver a su tierra natal recibir el reconocimiento como reliquia especial.

El certificado de Reliquia Nacional Especial del complejo de la casa comunal, la pagoda y el santuario de Tho Ha se expone solemnemente en el patio de la casa comunal durante el día de la ceremonia de entrega. Foto: Cong Dat – VNP

El momento en que la procesión entra en el patio de la casa comunal de Tho Ha bajo el resonar de los tambores festivos, capturando la atención de una gran multitud de residentes locales y turistas. Foto: Cong Dat – VNP

El festival de la aldea de Tho Ha no es solo una actividad cultural tradicional de la comunidad local, sino también un atractivo punto de encuentro para quienes desean redescubrir los valores auténticos de las aldeas del norte de Vietnam. En medio del ritmo acelerado de la vida moderna, celebraciones como esta ofrecen la oportunidad de detenerse, sumergirse en la cultura local y sentir plenamente la vitalidad del patrimonio en la vida contemporánea./.

Por VNP/Cong Dat