Equipo portugués, campeón del Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang 2026

14/07/2026

Espectáculo del equipo campeon de Portugal en la noche final del DIFF 2026. Foto: DIFF

Los espectaculares fuegos artificiales reflejados sobre las aguas del río Han se han convertido en un sello distintivo de Da Nang ante los visitantes internacionales. Bajo el lema “Da Nang – Horizontes unidos”, el Festival Internacional de Fuegos Artificiales DIFF 2026 brindó magníficos espectáculos de luz, música y arte, contribuyendo a promover la imagen de una ciudad dinámica, abierta y llena de vitalidad.

El Comité Organizador otorga el trofeo del campeonato DIFF 2026 al equipo portugués. Foto: DIFF

Espectáculo del equipo campeon de Portugal en la noche final del DIFF 2026. Foto: DIFF

El evento se desarrolló del 30 de mayo al 11 de julio en la zona del puerto del río Han y contó con seis noches de competición. En esta ocasión participaron diez equipos procedentes de nueve países y territorios: Vietnam (con dos equipos), China, Italia, Alemania, Portugal, Francia, Japón, Macao (China) y Australia.

Decenas de miles de espectadores asistieron a la gran noche final del DIFF 2026. Foto: DIFF

DIFF 2026 fue considerado una edición especialmente destacada por la participación de algunas de las compañías de fuegos artificiales más prestigiosas del mundo. Además, el hecho de que Travel + Leisure incluyera al DIFF en su lista de los nueve festivales imprescindibles del planeta impulsó significativamente la temporada turística de verano de Da Nang. Como resultado, la ciudad registró un aumento récord tanto en el número de visitantes nacionales e internacionales como en la ocupación hotelera, especialmente durante las jornadas con espectáculos pirotécnicos.

Espectáculo del equipo del equipo de China (segundo premio) durante la noche de la gran final del DIFF 2026. Foto: DIFF

Tras más de un mes de competición, la gran final se celebró la noche del 11 de julio, con un emocionante enfrentamiento entre los equipos de China y Portugal. Al término del certamen, el equipo portugués se proclamó campeón del Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang y el equipo de China recibió el segundo premio.

Espectáculo del equipo campeon de Portugal en la noche final del DIFF 2026. Foto: Tran Thanh Giang/VNP

DIFF 2026 llegó a su fin tras ofrecer una serie de impresionantes exhibiciones de fuegos artificiales que iluminaron el río Han y brindaron al público un espectáculo inolvidable.

El río Han resplandece durante la noche de la gran final de los fuegos artificiales. Foto: Tran Thanh Giang/VNP El río Han resplandece durante la noche de la gran final de los fuegos artificiales. Foto: Tran Thanh Giang/VNP

El río Han resplandece durante la noche de la gran final de los fuegos artificiales. Foto: Tran Thanh Giang/VNP

Más importante aún, con cada nueva edición del DIFF, Da Nang fortalece su imagen como un destino cada vez más atractivo para los visitantes, consolidándose como la ciudad de los fuegos artificiales y una urbe de festivales de referencia a nivel regional e internacional./.

El río Han resplandece durante la noche de la gran final de los fuegos artificiales. Foto: Tran Thanh Giang/VNP

El río Han resplandece durante la noche de la gran final de los fuegos artificiales. Foto: Tran Thanh Giang/VNP