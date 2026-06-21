Festival Nacional de Prensa deja profunda huella en periodistas y público

En la ceremonia de clausura, la Asociación de Periodistas de Vietnam entregó distinciones a 17 organizaciones por su destacada trayectoria durante el año, incluyendo la Agencia Vietnamita de Noticias. (Foto: VNA)

El Festival Nacional de Prensa 2026 ha dejado una huella imborrable tanto en periodistas como en el público, afirmó Nguyen Duc Loi, vicepresidente permanente de la Asociación de Periodistas de Vietnam, en la ceremonia de clausura del evento, celebrada hoy en la ciudad portuaria de Hai Phong.



En su discurso, Duc Loi, quien también presidió el comité organizador, indicó que, a lo largo de los años, el festival se ha consolidado como un importante evento nacional gracias a la participación activa de medios de comunicación centrales y locales, asociaciones de periodistas e instituciones de educación e investigación periodística de todo el país.



La edición de este año contó con 87 stands de exposición diseñados con un estilo moderno y armonioso, que conservaban una fuerte identidad cultural, precisó.



Vista del stand de la Agencia Vietnamita de Noticias en el Festival Nacional de Prensa 2026 en Hai Phong. (Foto: VNA)



Según el funcionario, desde la exposición temática sobre los 101 años de la prensa revolucionaria vietnamita hasta las amplias exhibiciones de importantes organizaciones de medios y los stands de asociaciones y secciones de periodistas locales, el evento ofreció un panorama vívido que refleja el dinámico desarrollo de la prensa revolucionaria vietnamita junto con la transformación digital y la adopción de tecnologías emergentes.

Duc Loi subrayó que, además de las exposiciones, el Foro Nacional de Prensa incluyó 11 sesiones de trabajo que propiciaron debates prácticos y sustanciales. Entre los temas tratados se encontraban la reestructuración de las agencias noticiosas, la sostenibilidad económica del periodismo y las estrategias para mejorar la comunicación política a nivel local. Estas sesiones brindaron nuevas perspectivas y valiosas lecciones para los periodistas en la era digital.



Más allá de las actividades profesionales, el festival también incluyó eventos paralelos que fortalecieron la solidaridad dentro de la profesión y reforzaron el orgullo y la dedicación de los periodistas, a menudo descritos como protagonistas en la esfera ideológica y cultural.



“El festival puede haber llegado a su fin, pero los mensajes, los valores y el espíritu de su temática sobre lealtad, creatividad y responsabilidad seguirán resonando y sirviendo como principios rectores para todos nosotros en el camino que tenemos por delante”, afirmó.



En la ceremonia de clausura, el comité organizador entregó premios que reconocían los logros colectivos e individuales más destacados, incluyendo 57 galardones a los stands de exposición más impresionantes y 46 premios a la excelencia periodística en diversas categorías, como portadas de periódicos, radio, televisión, prensa escrita, periodismo digital y fotografía de prensa en 2026.



El presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam también otorgó certificados de mérito a 16 colectivos por su excelencia en actividades profesionales y desarrollo de la agrupación en 2025. Además, se entregaron distinciones a 17 organizaciones por su destacada trayectoria durante el año, incluyendo la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



En el festival de este año, la VNA también recibió tres premios A por su excepcional stand de exposición y la excelencia periodística en la categoría de medios digitales./.