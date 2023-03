Tet Nguyen Tieu de Hoi An

Durante cientos de años, los valores únicos del Tet Nguyen Tieu (festival de la primera luna llena del mes, que se conmemora el día 15 del primer mes lunar) de Hoi An, han sido preservados y promovidos por los residentes de la antigua urbe, contribuyendo a enriquecer la identidad cultural nacional en general, y la de Hoi An, en particular. El 2 de febrero de 2023, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo otorgó a la festividad la condición de Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional.