Lai Phu Thach, último heredero de la producción de papel para antiguos reyes y señores

08/06/2025

En lo profundo de un pequeño callejón en la calle Nhat Tao (Hanói), el viejo Lai Phu Thach es el único heredero de la familia Lai que sigue trabajando diligente y meticulosamente en su pequeña mesa iluminada para producir giay sac phong (papel para los edictos emitidos por los reyes y señores del pasado), que una vez resonaron con el legado de sus antepasados.

Lai Phu Thach es el artesano de la 26ª generación de la familia Lai que aún conserva la fabricación de giay sac phong.

El artesano y sus familiares intentan preservar la artesanía que dejaron sus antepasados.

La confección de giay sac phong estándar conlleva muchas etapas, y secar el papel tres veces para garantizar que sea duradero y esté libre de termitas.

Según el artesano, para hacer giay sac phong primero se debe hacer papel do. Para su mejor calidad, la corteza del árbol do (Rhamnoneuron balansae) se separa y se remoja en agua de cal diluida, se cuece en baño de María y se machaca hasta que quede suave como barro, y luego se convierte en papel. Después se le aplica pegamento para que la hoja tenga más de un metro de largo, se seca, se vuelve a aplicar pegamento para protegerlo de las termitas y se seca de nuevo. A continuación, se tiñe con flores de hoe (Styphnolobium japonicum (L.) Schott), y se vuelve a secar para la etapa de “nghe”, que implica golpear el papel con un mazo hasta que sea resistente, suave y no áspero, tras lo cual se dibuja sobre él.

Los antiguos giay sac phong se conservan en la sala del altar ancestral de la familia Lai.