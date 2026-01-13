Sabores de Vietnam se fusionan con la cocina europea en Bélgica

Estos productos, fundamentales en la gastronomía del Sudeste Asiático, se están adaptando creativamente a los paladares y estilos culinarios europeos. Los papeles de arroz, conocidos por su versatilidad para enrollar, freír o saltear, se han convertido en una base ideal para aperitivos frescos o platos calientes en el menú europeo, destacó la publicación.

Rollitos de primavera, plato popular de Vietnam. (Foto: VNP)

El medio belga señala que tanto chefs como entusiastas de la cocina en Bélgica están experimentando con los papales de arroz, utilizándolos desde entrantes hasta platos principales, con recepción positiva. Mientras los comensales europeos ya están familiarizados con rollitos primavera frescos o fritos, la similitud con preparaciones occidentales como los loempia holandeses o las gyozas (empanadillas) japonesas ha allanado el camino para su adopción.

La preparación básica es sencilla: humedecer los papeles de arroz con agua tibia para ablandarla manteniendo su textura, y luego enrollarlos con diversos ingredientes. Las recetas clásicas vietnamitas, como los rollitos de primavera frescos con fideos de arroz, camarones, carne a la barbacoa y hierbas, con salsa de soja oscura, siguen siendo muy apreciadas. Los rollitos fritos rellenos de cerdo, zanahoria y fideos celofán, acompañados de salsa de pescado y verduras frescas, también han conquistado muchos restaurantes europeos.

Sin embargo, la creatividad de los chefs belgas va más allá. Rtbf.be menciona innovadoras variaciones que están teniendo éxito, como rollitos rellenos de mozzarella y pancetta de Parma, mortadela italiana combinada con parmesano, o una versión única con queso Herve y sirope de frutas. Estos platos mantienen la esencia sencilla del papel de arroz pero incorporan sabores robustos de la cocina europea, creando una fusión interesante.



El uso del papel de arroz no se limita a los rollitos. En Bélgica, muchos lo utilizan para hacer “pastel de arroz” al estilo surcoreano: humedecido, enrollado, cortado en trozos y luego cocinado con verduras salteadas en salsa de soja y pasta de chile, resultando en un plato caliente y reconfortante para los días fríos. Además, se emplea como “envoltura” para platos al vapor o fritos, como raviolis italianos, con rellenos que van desde cerdo y queso ricotta hasta espinacas, calabaza o setas.



Según el análisis de rtbf.be, el papel de arroz vietnamita está ganando el favor de los comensales europeos gracias a su flexibilidad, facilidad de preparación y capacidad para combinar con una amplia gama de ingredientes occidentales. Esta fusión culinaria no solo amplía la influencia de la gastronomía vietnamita, sino que también enriquece el diverso panorama culinario de Bélgica y otros países./.