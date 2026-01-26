Pastel de calabaza: sabor de la tierra y herencia cultural del pueblo tay

El pastel se elabora con ingredientes sencillos: calabaza al vapor mezclada con harina de arroz glutinoso. (Foto: The Hung/VOV5)

La etnia tay de la comuna de Huu Lien, en la provincia norteña de Lang Son, ha preservado durante siglos la elaboración del pastel de calabaza, una especialidad tradicional que expresa con sencillez la relación armónica entre el ser humano, la naturaleza y las tradiciones culturales locales, y que constituye un reflejo vivo del modo de vida campesino de la región.

A lo largo de generaciones, la comunidad tay de Lang Son ha transmitido el arte de preparar el pastel de calabaza, una práctica culinaria que encierra historias, costumbres y valores vinculados a la vida agrícola de montaña. Las calabazas se cultivan en las laderas altas y, una vez maduras, se conservan en la cocina para elaborar los pasteles durante los periodos de descanso agrícola, en reuniones familiares o como obsequio para los visitantes.

Tras pelarlas y trocearlas, las calabazas se cuecen al vapor sobre estufas de leña. Cuando alcanzan la textura adecuada, se machacan a mano o con mortero de madera y se mezclan con harina de arroz glutinoso. La experiencia acumulada a lo largo del tiempo sustituye cualquier medición exacta: la masa debe resultar elástica, sin exceso de humedad ni sequedad, fragante y naturalmente dulce, sin rastro de amargor.

Una vez preparada, la masa se divide en porciones pequeñas e iguales y se envuelve en hojas de plátano. (Foto: The Hung/VOV5)

Lo Thu Phuong, pastelera con muchos años de oficio, explicó mientras trabajaba: “El pastel de calabaza no lleva relleno, solo una mezcla de calabaza y harina de arroz glutinoso. Si se prefiere más dulce, se puede añadir un poco de azúcar. Normalmente, lo envolvemos en hojas de plátano y lo cocemos al vapor durante aproximadamente una hora o una hora y media”.

Pastel de calabaza. (Foto: The Hung/VOV5)

Una vez moldeados, los pasteles se cuecen al vapor para conservar su suavidad original o se fríen ligeramente, de modo que el exterior adquiera una capa crujiente mientras el interior permanece tierno y elástico. El aroma de la calabaza combinado con el arroz glutinoso se extiende por la cocina y despierta recuerdos de cosechas pasadas y de la vida en la aldea.

Para el pueblo tay, el pastel de calabaza no representa únicamente un alimento cotidiano, sino también un símbolo de su vínculo con la naturaleza y de un estilo de vida sobrio, basado en el respeto por los productos de la tierra y en el aprovechamiento íntegro de los recursos disponibles.

Nguyen Thanh Dan, visitante procedente de Hanói, comentó tras degustarlo: “El pastel es muy sabroso, con una textura algo más elástica que el banh day, el tradicional pastel de arroz glutinoso. La dulzura y el aroma de la calabaza resultan equilibrados y muy agradables”.

Turistas viven la experiencia de elaborar pasteles de calabaza en la comuna de Huu Lien, en la provincia de Lang Son. (Foto: The Hung/VOV5)

Por su parte, la visitante Thanh Hong compartió su experiencia: “A primera vista recuerda a un pastel de arroz glutinoso, pero al probarlo se percibe claramente la dulzura de la calabaza, con un ligero toque de azúcar. Además, no se pega en las manos, a diferencia de otros pasteles”.

En un contexto de vida moderna, en el que numerosas tradiciones culinarias corren el riesgo de desaparecer, el pastel de calabaza de Huu Lien sigue presente en la vida cotidiana gracias al cuidado y la práctica constante de la comunidad local. Para el pueblo Tay, cada pastel encierra una historia, preserva una memoria colectiva y constituye una expresión sencilla pero profunda de su identidad cultural en la tierra de Lang Son.