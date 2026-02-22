Banh hoi Phu Long, el sabor primaveral de un oficio ancestral

Durante los días del Tet (Año Nuevo Lunar), cuando el aliento de la primavera se extiende por todas las regiones, el banh hoi Phu Long (un pastel de fideos de arroz hilvanados), aparece como aparece como una expresión culinaria sencilla pero profunda de la tierra de Ham Thang, portadora de historias sobre los antiguos pobladores, los oficios tradicionales y un particular espíritu primaveral.



Phu Long se ubica a lo largo de la Carretera Nacional 1A y hoy forma parte del barrio de Ham Thang, en la provincia de Lam Dong. Hacia el año 1870, la zona recibió a oleadas de pobladores procedentes del norte que llegaron para descubrir tierras y establecerse. Con el paso del tiempo y el asentamiento prolongado de la comunidad, el oficio de elaboración de banh hoi fue tomando forma hasta integrarse de manera natural en la vida cultural y gastronómica local.

Proceso de cocción al vapor del banh hoi en el obrador. Foto: Khanh Hoa

Una tanda de banh hoi ya terminada. Foto: Khanh Hoa

El banh hoi Phu Long cautiva por su apariencia sobria y delicada. A partir de arroz de buena calidad, los artesanos deben atravesar un proceso minucioso: remojar el grano, molerlo hasta obtener una masa fina, prensarla en hebras delgadas y entrelazarlas con destreza para formar láminas blancas, suaves y ligeras. Cada capa del banh hoi es el resultado de la paciencia, la habilidad manual y la experiencia transmitida de generación en generación.

Al servirse, el banh hoi suele cubrirse ligeramente con aceite de cebolleta verde y se acompaña con pequeños trozos de tocino crujiente y dorado, creando una armonía sutil de colores y sabores. Su textura suave y su gusto delicado, combinados con un agradable aroma, convierten al plato en una experiencia memorable, especialmente en el ambiente cálido de las reuniones familiares durante el Tet.

El banh hoi Phu Long suele servirse con visceras de cerdo —corazón, hígado, riñón— acompañado de hierbas aromáticas y salsa de pescado concentrada con tamarindo. Foto: Khanh Hoa

Para los visitantes, degustar el banh hoi Phu Long en los días de primavera no es solo un acto gastronómico, sino también una forma de acercarse al ritmo de vida pausado y sincero de esta región, donde la esencia de la estación se percibe a través de las cosas más sencillas./.

Por: Hoang My - Fotos: Khanh Hoa