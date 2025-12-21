Gachas de ostras, el sabor del mar

A partir de ostras frescas de las costas vietnamitas, los cocineros locales han dado vida a un cuenco de gachas de ostras cremosas, nutritivas y profundamente impregnadas del aroma del océano.

Sencillo pero refinado, este plato no solo es parte de la vida cotidiana en Vietnam, sino también una manera para que los viajeros saboreen la dulzura del mar y la autenticidad de la cocina nacional.

Gachas de ostras, el sabor del mar. Foto: Thanh Hoa/VNP

Las ostras son un marisco abundante a lo largo de las costas del país, especialmente en Hue, Da Nang o Khanh Hoa, donde su carne destaca por ser fresca, jugosa y rica en nutrientes. Con vitamina D, B12, omega-3 y numerosos minerales esenciales, y según la tradición, se consideran alimentos beneficiosos que ayudan a aumentar la energía y la vitalidad de cualquier persona.

Ingredientes del plato. Foto: Thanh Hoa/VNP

Preparar unas buenas gachas de ostras requiere delicadeza. Las ostras de leche se limpian y se saltean ligeramente con chalotas antes de añadirse a una olla de arroz cocido a fuego lento, a veces acompañado de judías verdes o semillas de loto. El resultado es un cuenco humeante donde se entrelazan la dulzura natural del molusco con el perfume del cebollino, la pimienta y el jengibre.

Ingredientes del plato. Foto: Thanh Hoa/VN P

Con un precio de solo 50 000-100 000 dongs (de 2 a 4 USD/cuenco), este plato es accesible y muy popular. Quienes visiten Vietnam no deben dejar pasar la oportunidad de probar estas gachas humildes pero irresistibles, donde convergen la esencia del mar y la delicadeza culinaria del pueblo vietnamita./.

Por: VNP/Thanh Hoa