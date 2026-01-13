Rumbo al XIV Congreso del Partido: Cifras objetivas demuestran eficacia de políticas implementadas

En 2025, el Partido Comunista y Estado de Vietnam se enfocaron en impulsar la mejora de las instituciones, concentrarse en remover las dificultades para la producción y los negocios, desbloquear, movilizar y utilizar eficazmente todos los recursos, creando avances en el desarrollo en todos los ámbitos.

La política prioritaria fue promover el crecimiento vinculado a mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar los grandes equilibrios de la economía.



Un punto destacado del año pasado fue el trabajo de construcción y perfeccionamiento institucional, la reorganización y optimización del aparato, y la organización del gobierno local de dos niveles. El Gobierno dirigió la construcción, coordinación y asesoramiento para presentar al Buró Político la emisión de 10 resoluciones con carácter de avance en áreas clave.



El Partido y el Gobierno se concentraron en liderar y dirigir la implementación resuelta y eficaz de la reorganización, optimización del aparato y la organización del gobierno local de dos niveles vinculada al impulso de la descentralización y delegación de facultades. La plantilla en el sector administrativo estatal se redujo en 145 mil personas; el gasto corriente se redujo en unos 1,5 mil millones de dólares. Hasta ahora, la operación del gobierno local de dos niveles básicamente ha entrado en orden; cambiando el estado de la gestión administrativa al servicio del pueblo y la creación de desarrollo.

El sistema inteligente y moderno de atención directa al público facilita la gestión de asuntos gubernamentales por parte de los ciudadanos. Foto: Thanh Hoa/VNP

La oportunidad y eficacia de las directrices y políticas del Partido y la administración del Gobierno en 2025 se reflejan claramente en cifras impresionantes, objetivas y “sin maquillar”.En la práctica, la situación socioeconómica de Vietnam durante este período continuó mostrando cambios positivos con la tendencia de que cada mes fue mejor que el anterior, cada trimestre mejor que el anterior, alcanzando y superando los 15 indicadores principales de 2025.La cifra que “habla” con gran fuerza, apagando las dudas de aquellos que “carecen de motivación” para reconocer los logros del país, es la tasa de crecimiento del PIB en 2025: ¡8,02%!Según una evaluación en un informe recién publicado por el Centro de Pronósticos y Análisis Económicos (CEBR, Reino Unido), Vietnam es una economía con una tasa de crecimiento superior al promedio global y se encuentra entre las más altas de la región Asia-Pacífico.La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pronostica un crecimiento del PIB global del 3,2% este año. Las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE) son del 3,2% y 3,1%, respectivamente.En cuanto a la escala de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), los datos estimados del Gobierno de Singapur registran un crecimiento del PIB del 4,8% en 2025, mientras que el crecimiento del PIB de Tailandia e Indonesia es del 2% y 4,9%, respectivamente.Cabe agregar que el crecimiento del PIB de Vietnam el año pasado es particularmente significativo, ya que el país mantuvo la estabilidad macroeconómica, controló la inflación en un 3,31% y aseguró los grandes equilibrios de la economía; además, el déficit presupuestario estatal, la deuda pública, la deuda gubernamental y la deuda externa nacional estuvieron muy por debajo de los límites establecidos.El tamaño del PIB del país superó los 514 mil millones de dólares, escalando a la posición 32 en el mundo, un aumento de 5 puestos respecto al año anterior, convirtiéndose en una de las economías más grandes del mundo.El PIB per cápita alcanzó los 5.026 dólares, más de 1,4 veces el de 2020, ubicando a Vietnam en el grupo de países de ingresos medios altos.Vietnam es un país en desarrollo, por lo que necesita priorizar la inversión en la mejora de la infraestructura para desarrollarse, concentrándose en la construcción integral de infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarriles) con grandes recursos; infraestructura digital (5G, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial (IA), Datos Masivos) para ciudades inteligentes; infraestructura energética y logística, apuntando al objetivo de desarrollo sostenible, modernización del país, creación de nuevos espacios de desarrollo e impulso del crecimiento económico.La Resolución del XIII Congreso del Partido determina que el desarrollo de un sistema de infraestructura integral y moderno es uno de los tres avances estratégicos. Entre ellos, la infraestructura de transporte juega un papel de “columna vertebral”, creando la base para el crecimiento económico, la conexión regional y la mejora de la competitividad nacional.Al evaluar los resultados del avance en infraestructura, en una entrevista concedida a la VNA, el primer ministro Pham Minh Chinh enfatizó que los proyectos de infraestructura de transporte, energía, logística, servicios, salud, educación, infraestructura digital, infraestructura urbana a gran escala, integrales y modernos, tienen una alta capacidad de conexión y efecto multiplicador, creando nuevos espacios de desarrollo, aumentando el valor agregado del terreno, contribuyendo a mejorar la competitividad, aumentar la atracción de inversiones, creando una base sólida para convertir a Vietnam en un centro de conexión de la región y el mundo.Hasta finales de 2025, el país había completado y puesto en funcionamiento aproximadamente 3.345 km de carreteras de alta velocidad y más de 1.711 km de carreteras costeras, superando el objetivo establecido por el XIII Congreso Nacional del Partido.Especialmente, el año pasado se realizaron tres rondas de inicio de construcción o puesta en marcha de obras claves, con 564 proyectos de infraestructura importantes y a gran escala, con una inversión total de más de 195.664 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 75% es capital privado, mostrando claramente la efectividad de la movilización de recursos sociales para la inversión en desarrollo.Otro frente de avance ha sido la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital. En línea con la Resolución 57 del Buró Político, en un año la Asamblea Nacional promulgó 10 proyectos de ley directamente relacionados con estos campos. Vietnam escaló al segundo lugar en la ASEAN en inversión en IA, al sexto entre 40 países en el Índice de IA y al puesto 44 entre 139 naciones en el Índice Mundial de Innovación.Este impulso en infraestructura y tecnología se considera fundamental para alcanzar el objetivo de un crecimiento del PIB de dos dígitos en 2026, primer año de implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y del plan quinquenal 2026-2030. Para ello, el Primer Ministro ha ordenado a todos los niveles y sectores garantizar el progreso de los proyectos estratégicos, concentrando recursos en aquellos que generen avances socioeconómicos, como el ferrocarril Lao Cai - Hanoi - Hai Phong, el estudio del tren de alta velocidad Norte-Sur, el desarrollo energético, y la construcción de obras culturales, deportivas, educativas y de salud de alcance regional e internacional./.