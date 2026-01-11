Resolución 66-NQ/TW impulsa la renovación del sistema jurídico de Vietnam

Foto ilustrativa (Fuente: baochinhphu.vn)



La Resolución 66-NQ/TW sobre la renovación del trabajo de elaboración y aplicación de las leyes, promulgada por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) el 30 de abril de 2025, es considerada un documento estratégico clave para el perfeccionamiento institucional, jurídico y de la gobernanza nacional, al demostrar una eficacia clara en la nueva era.

En un contexto de profunda globalización y de una competencia socioeconómica cada vez más intensa, Vietnam identifica al sistema institucional y jurídico como la base decisiva para un desarrollo rápido y sostenible.

La Resolución 66-NQ/TW señala que, aunque el marco legal actual es relativamente coherente, transparente y viable, persisten numerosas limitaciones, como la calidad de algunas normativas que no se ajusta plenamente a la realidad, regulaciones superpuestas, la falta de mecanismos flexibles de respuesta política y una aplicación de la ley aún poco efectiva, lo que frena diversos motores del desarrollo.

El secretario general del PCV, To Lam, subrayó que un sistema institucional y jurídico de calidad, acorde con las exigencias del desarrollo práctico y las aspiraciones del pueblo, es el factor primordial que determina el éxito de cada nación. Por ello, para que el país avance con fuerza, es necesario decir categóricamente “no” a cualquier limitación o deficiencia en el sistema institucional y jurídico, y no transigir con ninguna debilidad en el diseño de políticas, la redacción legislativa ni la organización de su ejecución.

Foto ilustrativa (Fuente: baochinhphu.vn)

Sobre esta base, el Buró Político promulgó la Resolución 66-NQ/TW con el objetivo de eliminar los “cuellos de botella” institucionales existentes. El Ministerio de Justicia desempeña un papel central en el asesoramiento y la organización de la implementación de la Resolución, renovando los métodos de elaboración legislativa, mejorando la calidad de los proyectos de ley y reforzando la gestión integral de todo el proceso, desde la formulación de políticas hasta su aplicación.

Según Nguyen Thanh Tu, viceministro de Justicia, el derecho está siempre estrechamente vinculado al desarrollo socioeconómico; por ello, a medida que la economía avanza, continúan surgiendo nuevos problemas, especialmente en el contexto actual de cambios constantes impulsados por la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

Las estadísticas muestran que las 1.295 quejas y propuestas recibidas han sido respondidas y publicadas por los Ministerios y organismos competentes. De las 470 que debían resolverse en 2025, hasta finales de año se atendieron 462 casos (el 98,3%), quedando solo ocho pendientes.

El ministro de Justicia, Nguyen Hai Ninh, afirmó que la Resolución 66 no es únicamente una directriz de carácter técnico-jurídico, sino también una auténtica revolución en el pensamiento sobre el derecho y la gobernanza del país.

Desde una perspectiva general, la Resolución 66-NQ/TW constituye un documento orientador para la tarea de elaboración y aplicación de las leyes en un contexto en el que el país entra en una nueva era de desarrollo, con mayores exigencias en cuanto a la calidad del crecimiento, la gobernanza nacional y la integración internacional.

Cuando la Resolución 66-NQ/TW se implemente de manera coordinada, decidida y sustancial, el derecho se convertirá verdaderamente en la base del desarrollo, en un sólido apoyo para la ciudadanía y las empresas, y en un motor clave para que Vietnam avance con paso firme hacia un desarrollo rápido y sostenible en la nueva era./.