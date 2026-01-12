Optimización del aparato estatal pone fin a la evasión y el temor a la responsabilidad. Foto ilustrativa (Fuente: VNA)



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, enfatizó la necesidad de poner fin a la evasión de responsabilidades y elevar la rendición de cuentas de los líderes, al tiempo que pidió acelerar las reformas para una administración pública más ágil y eficiente.



Al intervenir recientemente en la conferencia de balance de las labores de 2025 y despliegue de las tareas de 2026 del Gobierno y las administraciones locales, el máximo dirigente partidista de Vietnam subrayó que la reforma de la organización del aparato estatal y del modelo de gobierno local de dos niveles, vinculada con la descentralización y delegación de facultades, se ha impulsado, generando un cambio importante en el método de gobernanza hacia la concesión de autoridad junto con responsabilidad, promoviendo la iniciativa y creatividad, ayudando a que el aparato sea más ágil y la administración local sea más proactiva, reduciendo gradualmente los costos de cumplimiento.



En 2025, impulsado por una visión de futuro y un incansable espíritu de trabajo, el Gobierno logró con éxito la decisión histórica de reestructurar el aparato y reorganizar el territorio nacional, dejando muchas huellas profundas. Esto no solo fue un ajuste en los límites administrativos, sino también un paso estratégico para reestructurar el modelo de gobernanza nacional, reducir los niveles intermedios, y aumentar la conectividad, coherencia y eficacia en la administración. El Gobierno implementó de manera integral soluciones para garantizar que el nuevo aparato funcione sin problemas, sin interrupciones en la gestión estatal, estrechamente vinculado con el impulso de la descentralización y delegación de facultades, pasando de una administración de gestión a una administración de creación de desarrollo y servicio al pueblo.



El presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, informó que en 2025 la ciudad se concentró al máximo para completar las tareas y objetivos, desbloquear los puntos críticos en el desarrollo socioeconómico de la capital y construir un gobierno local de dos niveles según el nuevo modelo. Un punto destacado fue que el crecimiento promedio del PIB del 8,16% de la ciudad, cifra muy por encima del promedio de los años anteriores. El tamaño de la economía de la capital alcanzó aproximadamente 64 mil millones de dólares. 2025 también fue un año de crecimiento excepcional en la atracción de inversión extranjera en Hanoi, con un aumento de más del 70% respecto a 2024, alcanzando alrededor de 4,4 mil millones de dólares.



Según el presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, 2025 fue un año de “prueba de fuego” para esta urbe survietnamita, ya que, simultáneo a la fusión, se implementaban tareas estratégicas para acelerar el desarrollo. Con la estrecha dirección del Gobierno central, la estrecha coordinación de los Ministerios y sectores, la unidad de todo el sistema político y, especialmente, el consenso y apoyo de la población y las empresas, Ciudad Ho Chi Minh logró resultados alentadores. El trabajo de reorganización del aparato, las unidades administrativas y las unidades de servicio público se implementó seriamente; el modelo de gobierno local de dos niveles comenzó a operar de manera estable y fluida. El Producto Interno Bruto Regional (PIBR) anual aumentó un 8,03%. El PIBR per cápita alcanzó los 8.755 dólares. El entorno de inversión mejoró.



Mientras tanto, provincias como Quang Ngai han implementado con éxito el modelo de gobierno de dos niveles. Los ciudadanos notan mejoras en los servicios administrativos. Desde el 1 de julio de 2025, los 96 distritos, barrios y zonas especiales de Quang Ngai han manejado más de 252 mil solicitudes, con una tasa de resolución oportuna y correcta cercana al 99% y una tasa de satisfacción de ciudadanos y empresas superior al 94%.