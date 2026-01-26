Líder partidista de Vietnam preside ceremonia de bienvenida al máximo dirigente de Laos

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y su esposa presidieron esta mañana en Hanoi la ceremonia de bienvenida al secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, su cónyuge y la delegación de alto nivel del Partido y del Estado del país vecino.



El máximo dirigente de Laos y su delegación realizan una visita de Estado a Vietnam del 26 al 27 de enero de 2026, por invitación de To Lam y su esposa Ngo Phuong Ly.

Se disparó una salva de 21 cañonazos para dar la bienvenida al secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith y su esposa, de visita de Estado a Vietnam. Foto: An Dang - VNA

Solemne ceremonia de bienvenida a la visita de Estado a Vietnam del secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith y su cónyuge. Foto: Thong Nhat - VNA.

Ni ños de Hanói saludan calurosamente al máximo dirigente de Laos y su esposa. Foto: Thong Nhat - VNA.

Asistieron a la ceremonia de bienvenida los miembros del Buró Político del PCV: Tran Cam Tu, miembro permanente del Secretariado del Comité Central; Le Minh Hung, jefe del Departamento de Organización del Comité Central; el general Phan Van Giang, ministro de Defensa; el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; Phạm Gia Túc, jefe de la Oficina del Comité Central; Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores; Do Van Chien, vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional; y Nguyen Duy Ngọc, secretario del Comité partidista de Hanoi, entre otros funcionarios de alto nivel.

Tras las actividades protocolares, como el saludo con salvas de artillería, el izamiento de banderas nacionales y el pase de revista a la guardia de honor, ambos dirigentes sostuvieron conversaciones oficiales en la sede del Comité Central del Partido.

La visita tiene lugar en un momento de especial importancia para ambos países, ya que Laos celebró con éxito el XII Congreso Nacional del Partido Popular Revolucionario de Laos, en el que Thongloun Sisoulith fue reelegido como secretario general del Comité Central para el XII mandato; mientras que Vietnam también desarrolló el XIV Congreso Nacional del PCV, en el que To Lam fue reelegido al frente del Comité Central del XIV mandato.