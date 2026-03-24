Vietnam avanza con paso firme a nueva etapa de desarrollo tras elecciones exitosas

Los pobladores de la minoría étnica Dao en la aldea de Na Trang, comuna de An Lac, provincia de Bac Ninh, participan en las elecciones. (Foto: VNA)

Las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031, celebradas el 15 de marzo de 2026, se llevaron a cabo con democracia, igualdad, conforme a la ley, seguridad y ahorro de recursos, convirtiéndose verdaderamente en una gran fiesta del pueblo vietnamita.



La fisionomía vibrante del gran bloque de unidad nacional



El éxito de las votaciones se confirmó, ante todo, con la elección de la totalidad de los 500 diputados a la Asamblea Nacional, 2.552 miembros a los Consejos Populares a nivel provincial y 72.437 a nivel de comuna. Lograr la elección correcta y completa del número de representantes es un resultado impresionante que refleja una preparación del personal minuciosa, democrática y conforme a las disposiciones legales.



De acuerdo con el espíritu de la Directiva No. 46-CT/TW, emitida el 16 de mayo de 2025 por el Buró Político, las elecciones garantizaron una proporción adecuada de representantes de minorías étnicas, mujeres, personas no pertenecientes al Partido, dignatarios religiosos y diversos sectores de intelectuales, obreros y campesinos, entre otros.

Amimaryah, de la etnia Cham, residente en el callejón 265/7/45 de la calle de Pham Ngu Lao (barrio de Ben Thanh), es también miembro de la mesa electoral de la circunscripción N.º 13. Foto: Thong Hai/VNP. Especialmente, por primera vez en 16 legislaturas, los candidatos presentados por el nivel central para postularse en las localidades alcanzaron la tasa de elección más alta; el 100% de los candidatos previstos para ejercer funciones a tiempo completo resultaron seleccionados. Esta es también la primera vez que la Asamblea Nacional cuenta con representación de la etnia O Du, una de las minoritarias del país; asimismo, la proporción de mujeres elegidas se mantiene en un nivel alto (30%).



Más de 76 millones de votantes en las 34 provincias y ciudades del país ejercieron su derecho y deber sagrado en esta jornada festiva nacional. La tasa de participación alcanzó su nivel más alto hasta la fecha (99,7%), lo que demuestra la confianza del pueblo en el liderazgo del Partido y el Estado.

La organización de las elecciones en este mandato también dejó una huella profunda gracias a la transformación digital. La aplicación de tecnología en la revisión de las listas de votantes y la actualización del progreso de la votación en tiempo real permitió que el proceso fuera más transparente, preciso y conveniente.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, afirmó que las elecciones son el resultado de una intervención decidida y científica de todo el sistema político bajo el liderazgo cercano del Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido. La perfecta coordinación entre los órganos centrales y las autoridades locales, entre los colegios electorales y la ciudadanía, propició una celebración nacional verdaderamente segura y significativa. La organización de las elecciones en este mandato también dejó una huella profunda gracias a la transformación digital. La aplicación de tecnología en la revisión de las listas de votantes y la actualización del progreso de la votación en tiempo real permitió que el proceso fuera más transparente, preciso y conveniente.El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, afirmó que las elecciones son el resultado de una intervención decidida y científica de todo el sistema político bajo el liderazgo cercano del Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido. La perfecta coordinación entre los órganos centrales y las autoridades locales, entre los colegios electorales y la ciudadanía, propició una celebración nacional verdaderamente segura y significativa.

Los votantes del barrio de Hai Duong, en la ciudad de Hai Phong, emiten sus votos. (Foto: VNA)

Diputados deben cumplir su misión y promesa ante el pueblo



El punto más destacado en los resultados electorales reside en el nivel académico de los representantes. De los 500 diputados electos a la Asamblea Nacional, 418 poseen títulos de Maestría o Doctorado; esta proporción aumentó al 83,6% en comparación con la legislatura anterior (78,5%).



La exigencia de incrementar la calidad de los diputados fue enfatizada en la Directiva 46 del Buró Político. Sumado al hecho de que el 100% de los delegados dedicados exclusivamente a la labor legislativa resultaron electos, esto constituye una "palanca" vital para profesionalizar la actividad parlamentaria, elevar la calidad de la legislación y cumplir con las expectativas de decisiones políticas de vanguardia en la nueva era de desarrollo.



Una diferencia notable fue la implementación del modelo de gobierno local de dos niveles. Los resultados de la elección completa de los representantes de los Consejos Populares en todos los niveles son testimonio del éxito de la hoja de ruta de reforma administrativa y simplificación del aparato estatal.



La Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam identifica la construcción sincronizada de las instituciones de desarrollo como la tarea central prioritaria del mandato. Por tal motivo, el volumen de trabajo para los representantes del pueblo en el futuro próximo es inmenso.



Para que los diputados se adapten rápidamente al inicio del nuevo mandato, los órganos de la Asamblea Nacional y los Consejos Populares organizarán conferencias, cursos de formación y capacitación sobre técnicas legislativas, supervisión, así como habilidades para el contacto con los votantes y el manejo de peticiones; al mismo tiempo, se proporcionará documentación, información y las condiciones necesarias para que los representantes desempeñen correctamente sus funciones.