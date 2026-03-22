Visita del primer ministro de Vietnam a Rusia profundiza lazos de asociación estratégica integral

El primer ministro Pham Minh Chinh y su homólogo ruso, Mikhail Vladimirovich Mishustin, firman un comunicado conjunto sobre los resultados de la visita oficial a Vietnam del jefe del Gobierno de Rusia (Hanoi, 14 de enero de 2025). Foto: VNA

La visita del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh a Rusia, del 22 al 25 de marzo, se espera que eleve de manera integral la cooperación bilateral, sentando las bases para una colaboración estratégica en numerosos ámbitos clave y generando avances decisivos en una nueva etapa de desarrollo.

La visita, realizada por invitación del primer ministro ruso Mikhail Mishustin, tiene lugar en un contexto en el que las relaciones entre Vietnam y Rusia continúan fortaleciéndose en múltiples áreas. Ambos países celebraron recientemente el 75.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2025.

Más de siete décadas de amistad tradicional y confianza

La antigua Unión Soviética fue uno de los primeros países en el mundo en reconocer y establecer relaciones diplomáticas con Vietnam el 30 de enero de 1950, sentando las bases de la duradera amistad y la sólida cooperación entre Vietnam y Rusia en la actualidad.

Durante la lucha de Vietnam por la independencia y el desarrollo nacional, el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas siempre han recibido un valioso apoyo y una sincera ayuda de la otrora Unión Soviética en el pasado y de Rusia en la actualidad.

El 16 de junio de 1994, ambos países firmaron el Tratado sobre los principios básicos de las relaciones de amistad, estableciendo una base jurídica para las relaciones en una nueva etapa de desarrollo. Tras más de 30 años, los líderes de Vietnam y Rusia siguen afirmando el significado histórico del tratado como símbolo que marca una nueva fase de cooperación multifacética, allanando el camino para elevar las relaciones a una asociación estratégica integral.

Un vuelo especial de Rusia, que transportaba 35 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar al pueblo vietnamita en la superación de las consecuencias del tifón Yagi, llegó al Aeropuerto Internacional de Noi Bai en Hanoi la noche del 20 de septiembre de 2024. Foto: VNA

Ambos países establecieron una asociación estratégica en 2001 y la elevaron a asociación estratégica integral en 2012. En 2021, emitieron una Declaración Conjunta sobre la Visión de la Asociación Estratégica Integral hasta 2030. Estos hitos marcaron una nueva etapa en las relaciones bilaterales. En este marco, la cooperación Vietnam–Rusia se ha ampliado significativamente en todos los sectores. Con una sólida base de buena voluntad entre líderes y pueblos, los vínculos políticos se caracterizan por un alto nivel de confianza, con frecuentes intercambios que impulsan la cooperación integral.

Más recientemente, durante la visita de Estado a Vietnam en junio de 2024 del presidente ruso Vladimir Putin, ambas partes emitieron una declaración conjunta sobre la profundización de la asociación estratégica integral basada en 30 años de implementación del tratado de 1994. Esto refleja la determinación de ambas naciones de hacer la cooperación bilateral más eficaz y sustantiva en todos los ámbitos, contribuyendo a la paz, la cooperación y el desarrollo a nivel regional y global.

En 2025, ambos países celebraron el 75.º aniversario de sus relaciones diplomáticas con numerosos eventos e intercambios significativos, incluidas visitas y encuentros de alto nivel entre sus dirigentes. Un punto destacado fue la visita oficial a Rusia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y su participación en el 80.º aniversario del Día de la Victoria en mayo de 2025, coincidiendo con importantes hitos históricos para ambas naciones.

Además de las visitas y encuentros de alto nivel, ambos países han mantenido mecanismos como el Comité Intergubernamental de Cooperación Económica, Comercial y Científico-Técnica (establecido en 1992 y elevado al nivel de viceprimer ministro en 2011), que se reúne anualmente. También han coordinado estrechamente en foros multilaterales como las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Reunión Asia-Europa (ASEM), el Foro Regional de la ASEAN (ARF) y la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia (CICA).

Cooperación eficaz en múltiples ámbitos

La cooperación económica y comercial ha seguido creciendo de manera constante, especialmente desde la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática en octubre de 2016. El comercio bilateral alcanzó los 3,63 mil millones de dólares en 2023, 4,58 mil millones en 2024 y 4,77 mil millones en 2025. Las principales exportaciones de Vietnam a Rusia incluyen productos electrónicos, confecciones, calzado y productos agrícolas y pesqueros, mientras que las importaciones desde Rusia comprenden carbón, trigo, acero, fertilizantes, automóviles y maquinaria.

Rusia cuenta actualmente con 199 proyectos de inversión en Vietnam, con un capital registrado total de 990 millones de dólares, ocupando el puesto 26 entre 147 países y territorios que invierten en la nación del Sudeste Asiático. Mientras tanto, Vietnam ha invertido 1,6 mil millones de dólares en 16 proyectos en Rusia (hasta diciembre de 2025).

El petróleo y el gas siguen siendo un pilar clave de la cooperación bilateral. Ambas partes han firmado e implementado protocolos y acuerdos para ampliar y extender las operaciones de empresas conjuntas como Vietsovpetro y Rusvietpetro.

La cooperación en ciencia, tecnología y educación-formación se ha ampliado significativamente y ha alcanzado un nivel estratégico. Rusia se ha convertido en un destino atractivo para estudiantes vietnamitas gracias a programas de formación de alta calidad y becas, especialmente en sectores clave como la energía y las ciencias fundamentales.

Decenas de miles de profesionales vietnamitas formados en Rusia han contribuido eficazmente a la economía de Vietnam y actúan como puente de amistad entre ambas naciones. Desde 2019, Rusia ha incrementado las becas para Vietnam a unas 1.000 al año, con más de 5.000 estudiantes vietnamitas actualmente cursando estudios en Rusia.

La cooperación en cultura, deporte y turismo también se ha promovido activamente mediante la organización anual y rotativa de los Días Culturales en cada país. La comunidad vietnamita en Rusia se mantiene estable, unida y bien integrada, al tiempo que conserva fuertes vínculos con su patria.

El presidente del Estado, To Lam, y el presidente Vladimir Putin presencian el intercambio de documentos de cooperación entre Vietnam y Rusia en Hanoi el 20 de junio de 2024. Foto: VNA

Impulsar una visión a largo plazo para la cooperación bilateral

Con más de 75 años de sólidas relaciones como base, la visita oficial del primer ministro Pham Minh Chinh a Rusia del 22 al 25 de marzo constituye un acontecimiento significativo. Es la primera visita de alto nivel de un líder vietnamita a Rusia en 2026, inaugurando una serie de eventos importantes e intercambios de alto nivel durante el año.

Según el embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, la visita se produce poco después de que el país celebrara con éxito el XIV Congreso Nacional del Partido y las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura. Vietnam se está fijando objetivos ambiciosos de desarrollo para convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.

En este contexto, la visita tiene como objetivo fortalecer aún más las relaciones Vietnam–Rusia, especialmente en el ámbito político, y ampliar la cooperación en áreas clave como la economía, el comercio, la inversión, la energía y el petróleo y gas.

Se espera que defina las principales orientaciones para la cooperación futura: reforzar la confianza política, mantener la Asociación Estratégica Integral en seguridad, defensa y asuntos exteriores, y promover la cooperación económica y comercial para hacerla más eficaz y sustantiva.

En general, la visita demuestra la alta prioridad que ambos países otorgan a su Asociación Estratégica Integral en beneficio de sus pueblos y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo a nivel regional y mundial./.