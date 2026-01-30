Hanoi lanza su temporada turística 2026 con el programa “Get on Hanoi”

El evento, organizado por el Departamento de Turismo de Hanoi y el Comité Popular del barrio de Tay Ho bajo la dirección del Comité Popular municipal, marca el comienzo de la implementación de las políticas clave para convertir al turismo en un sector económico líder. También se enmarca en la celebración del Año Nacional del Turismo 2026 en la provincia de Gia Lai.

La capital vietnamita dará inicio oficial a su temporada turística 2026 con el programa “Turismo de Hanoi saluda 2026 – Get on Hanoi 2026” (Foto: VNA)



Bajo el lema “Get on Hanoi 2026 – Un viaje verde y fresco”, el programa refleja la orientación de desarrollar el turismo de la capital en armonía con la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible.



El punto destacado será la ceremonia de apertura y el lanzamiento oficial de “Get on Hanoi 2026”, que incluirá la presentación de más de 80 productos turísticos destacados de Hanoi para el año y el reconocimiento oficial de tres nuevas atracciones turísticas: el Jardín Botánico de Hanoi, la aldea de artesanía en madera Thiet Ung y el sitio turístico de Thuy Lam (Dong Anh).



A lo largo de los tres días, se llevarán a cabo una variedad de actividades culturales y turísticas que presentarán las nuevas tendencias de la capital, como el turismo ecológico, de aldeas artesanales, cultural y patrimonial, creativo, comunitario y verde.



El 30 de enero, los visitantes podrán disfrutar de experiencias como la degustación de té de loto de Tay Ho, exposiciones de productos turísticos y culturales, y el anuncio de nuevos circuitos y espectáculos, incluido el programa de bicicletas nocturnas y el espectáculo de mapping 3D “La ciudadela imperial Thang Long” en el homónimo sitio patrimonio cultural.



El 31 de enero, el programa “El Tet Hmong en la ciudad 2026” recreará el ambiente tradicional del Año Nuevo de la mencionada comunidad étnica minoritaria en el corazón de la capital, con actividades como el festival sagrado “Gau Tao”, concursos de arte y un espacio de juegos folclóricos y gastronomía.



El 1 de febrero será el “Día del Turismo de Gia Lai en Hanoi”, dedicado a promocionar esta provincia de las Tierras Altas Centrales y el Año Nacional del Turismo 2026. El evento presentará la cultura de la región a través de exhibiciones turísticas, gastronomía, artesanías tradicionales y actuaciones de gongs y danzas.



“Turismo de Hanoi saluda 2026 – Get on Hanoi 2026” no solo es el evento inaugural de la nueva temporada turística, sino también un hito que reafirma la visión y determinación de la capital vietnamita de desarrollar un turismo verde, sostenible y responsable. A través de estas actividades, el programa también busca fortalecer los vínculos y promover la imagen de Hanoi como un destino seguro, acogedor, de calidad y atractivo./.