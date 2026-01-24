Turismo
Vietnam, uno de los destinos imprescindibles de Asia
En el ámbito urbano, cada ciudad ofrece un carácter propio. La capital, Hanói, impresiona con el lago Hoan Kiem, el casco antiguo marcado por la arquitectura francesa, la Catedral y una animada vida nocturna. La antigua capital imperial de Hue, Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la UNESCO, transporta a los visitantes a la profundidad histórica mediante su sistema de ciudadela, mausoleos y una refinada gastronomía cortesana. Por su parte, Ciudad Ho Chi Minh simboliza una metrópoli moderna y dinámica, con un ritmo de vida vibrante y una oferta culinaria diversa.
Más allá de las ciudades, la naturaleza vietnamita despliega paisajes llenos de emoción. La provincia norteña de Ninh Binh destaca por sus montañas kársticas, ríos, antiguos templos y extensos campos de arroz y loto. Sa Pa, en la provincia septentrional de Lao Cai atrae por sus terrazas de arroz, el valle de Muong Hoa, bosques y rutas de senderismo entre nubes y montañas. El Parque Nacional Phong Nha–Ke Bang, que se encuentra en la provincia central de Quang Tri impresiona por su vasto sistema de cuevas, bosques primarios y ríos subterráneos, convirtiéndose en un destino ideal para el ecoturismo y la exploración.
Con más de 3.200 kilómetros de litoral, Vietnam cuenta con numerosos destinos costeros de renombre como la bahía de Ha Long, en la provincia norteña de Quang Ninh, el archipiélago de Con Dao y la isla de Phu Quoc. Desde paisajes majestuosos y ecosistemas ricos hasta complejos turísticos de alta gama, cada lugar ofrece experiencias diferenciadas.
La Administración Nacional de Turismo de Vietnam subraya que la oferta de alojamiento de alta gama del país es cada vez más variada y refinada. Desde complejos turísticos integrados en la naturaleza y a lo largo de la costa, hasta hoteles ubicados en el corazón de los cascos antiguos, todos ofrecen opciones ricas y diferenciadas, con una profunda conexión con la naturaleza y la cultura local./.