Vietnam, uno de los destinos imprescindibles de Asia

La revista francesa Vogue seleccionó a Vietnam como uno de los destinos más atractivos de Asia para 2026, gracias a la armoniosa combinación de paisajes naturales diversos, una identidad cultural singular y el dinamismo moderno de sus ciudades, informó la Administración Nacional de Turismo del país indochino.



Vogue destaca que Vietnam posee una belleza auténtica y perdurable, donde los valores culturales ancestrales conviven con escenarios naturales espectaculares. Tras la pandemia de la Covid-19, el sector turístico vietnamita se ha recuperado con fuerza, reafirmando rápidamente su posición en el mapa turístico regional.

El lago Hoan Kiem en la capital de Hanói. Foto: VNA

En el ámbito urbano, cada ciudad ofrece un carácter propio. La capital, Hanói, impresiona con el lago Hoan Kiem, el casco antiguo marcado por la arquitectura francesa, la Catedral y una animada vida nocturna. La antigua capital imperial de Hue, Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la UNESCO, transporta a los visitantes a la profundidad histórica mediante su sistema de ciudadela, mausoleos y una refinada gastronomía cortesana. Por su parte, Ciudad Ho Chi Minh simboliza una metrópoli moderna y dinámica, con un ritmo de vida vibrante y una oferta culinaria diversa.

Ciudad antigua de Hoi An, patrimonio mundial, un destino famoso en la Ruta del Patrimonio Central. Foto: Tat Son/VNP

Ciudad Ho Chi Minh iluminada en la noche. Foto: Van Trung

Puente Dorado, un punto de facturación mundialmente famoso en Da Nang. Foto: Nguyen Trinh

La magnífica belleza de los arrozales en terrazas en Sa Pa. Foto: Pham Bang

Más allá de las ciudades, la naturaleza vietnamita despliega paisajes llenos de emoción. La provincia norteña de Ninh Binh destaca por sus montañas kársticas, ríos, antiguos templos y extensos campos de arroz y loto. Sa Pa, en la provincia septentrional de Lao Cai atrae por sus terrazas de arroz, el valle de Muong Hoa, bosques y rutas de senderismo entre nubes y montañas. El Parque Nacional Phong Nha–Ke Bang, que se encuentra en la provincia central de Quang Tri impresiona por su vasto sistema de cuevas, bosques primarios y ríos subterráneos, convirtiéndose en un destino ideal para el ecoturismo y la exploración.

La cueva Thien Duong (Paraíso) en Phong Nha- Ke Bang. Foto: Tat Son/VNP

Con más de 3.200 kilómetros de litoral, Vietnam cuenta con numerosos destinos costeros de renombre como la bahía de Ha Long, en la provincia norteña de Quang Ninh, el archipiélago de Con Dao y la isla de Phu Quoc. Desde paisajes majestuosos y ecosistemas ricos hasta complejos turísticos de alta gama, cada lugar ofrece experiencias diferenciadas.

Área de la bahía de Lan Ha. Foto: Cong Dat/VNP

La isla de Phu Quoc. Foto: Truong Phu Quoc

El muelle de lanchas rápidas que lleva a los visitantes a explorar las pequeñas islas del archipiélago Con Dao. Foto: Le Minh/VNP

El reconocimiento de Vogue a la marca turística de Vietnam no se debe únicamente a su belleza natural, sino también a la inversión metódica en una red diversa y sofisticada de alojamientos, así como a un sistema de transporte aéreo y terrestre cada vez más conveniente.

La Administración Nacional de Turismo de Vietnam subraya que la oferta de alojamiento de alta gama del país es cada vez más variada y refinada. Desde complejos turísticos integrados en la naturaleza y a lo largo de la costa, hasta hoteles ubicados en el corazón de los cascos antiguos, todos ofrecen opciones ricas y diferenciadas, con una profunda conexión con la naturaleza y la cultura local./.