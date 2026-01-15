Phong Nha-Ke Bang, maravilla vietnamita que conquista el corazón de Asia

15/01/2026

Dos triunfos en los World Travel Awards (WTA) 2025 reafirman al Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang como uno de los tesoros naturales más emblemáticos de Vietnam y marcan un avance importante en su camino hacia la conquista del mapa turístico de alta gama de Asia.Gracias a las imponentes maravillas cavernosas y la orientación de desarrollo ligada a la conservación, el patrimonio ha afirmado una nueva posición: distinta, sostenible y atractiva para los visitantes internacionales.





Para la exploración de 7 km de la cueva Thien Duong (Paraíso), cada visitante está equipado con una linterna. FOTO: TAT SON/VNP

El Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang obtuvo un doble triunfo como “Destino Natural Líder de Vietnam” y “Parque Nacional Líder de Asia 2025” en los WTA, celebrados en Hong Kong, China. Esos reconocimientos representan un momento transformador novedoso para el sitio, elevándolo de joya oculta y prístina, a un destino de lujo que atrae a visitantes internacionales. También abre oportunidades para captar inversores estratégicos y desarrollar productos prémium, como ecoresorts, retiros de bienestar y tours de exploración exclusivos.

Carritos eléctricos circulan por el bosque, proporcionando un acceso cómodo para los visitantes. FOTO: THANH GIANG/VNP

La cueva Thien Duong es un destino turístico popular entre los visitantes. FOTO: TAT SON/VNP

Enormes formaciones de estalactitas de la cueva Thien Duong despiertan una sensación de asombro, como si los visitantes entraran en un mundo completamente distinto.FOTO: TAT SON/VNP

Según Pham Hong Thai, director de la Junta de Administración del parque, esas distinciones marcan el inicio de una nueva etapa en el compromiso provincial con el turismo sostenible y la conservación del patrimonio. Esta visión está alineada con la estrategia de desarrollo turístico de Quang Tri para el período 2025-2030, que considera al turismo como uno de sus cuatro pilares económicos.

La atracción de este patrimonio continúa en ascenso. Durante los primeros nueve meses de 2025, Phong Nha-Ke Bang recibió a más de 836 900 visitantes, incluidos más de 148 000 turistas internacionales, lo que representa un incremento interanual del 18 %. El centro turístico de Phong Nha y la cueva Thien Duong (Paraíso) siguen siendo el punto de atracción principal y aportan la mayor parte del número de viajeros en toda la zona. La Junta de Administración apunta a superar el millón de excursionistas al año, al mismo tiempo que eleva la calidad de la experiencia conforme a los estándares de sostenibilidad.

La cueva Toi es a la vez una gruta seca y húmeda, con una longitud de 5 258 metros y una altura de hasta 80 metros. FOTO: TAT SON/VNP

El 2025 también marca el décimo aniversario de la segunda declaración de Phong Nha-Ke Bang como Patrimonio Natural Mundial por la Unesco. Rodeado por las extensas montañas de Quang Tri, el territorio figura entre las zonas de karst más antiguas de Asia, con formaciones geológicas que datan de más de 450 millones de años. El parque es famoso por su extraordinario sistema de cuevas, entre ellas Phong Nha, Thien Duong, Hang En (Cueva de las golondrinas) y Son Doong, la caverna natural más grande del mundo, lo que le ha valido el nombre de “Reina de las cuevas”.

La zona de turismo ecológico del río Chay y la cueva Toi se puso en funcionamiento en 2011 con una nueva actividad de kayak en la corriente fluvial y el descubrimiento de la misteriosa belleza de caverna. FOTO: THANH GIANG/VNP

El espacio natural, de alto valor biológico, alberga 15 tipos de ecosistemas, más de 2 900 variedades de plantas y cerca de 1 400 especies animales, muchas de ellas en peligro de extinción, valiosas y raras que requieren protección. En la última década, la protección forestal, la supervisión de los recursos y la aplicación de tecnologías, como imágenes satelitales, cámaras trampa y bases de datos de biodiversidad, han permitido que el modelo de gestión se acerque a los estándares internacionales.

Un sencillo puente de bambú sobre rápidos rocosos realza la belleza rústica e intacta del manantial Mooc. FOTO: TAT SON/VNP

En la temporada de floración de vang anh, el manantial Mooc luce más hermoso. FOTO: TAT SON/VNP

Además de las labores de conservación, el turismo se desarrolla de manera profesional y con la participación de la comunidad. Las rutas de aventura, como la expedición a Son Doong o la exploración de las grutas Va y Nuoc Nut, siguen proyectando la imagen de Phong Nha-Ke Bang en los medios internacionales.

De una región montañosa antes intacta, el sitio se ha convertido en un símbolo del turismo verde de Vietnam. Cada recorrido no solo invita a contemplar la belleza sobrecogedora de los paisajes, sino también a reafirmar el compromiso de preservar los valiosos recursos naturales./.

Por VNP/Thao Vy - Fotos: Tat Son y Thanh Giang

