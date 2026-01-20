Explora la reserva forestal de Tra Su

Considerado uno de los bosques inundables de melaleuca (tram) más extensos y armoniosos de Vietnam, este enclave alberga una biodiversidad excepcional que lo consolida como referente del ecoturismo en el suroeste del país.

Vista aérea de una parte del bosque de melaleucas de Tra Su. (Foto: Van Anh/VOV)

Declarado en 2005 Área Paisajística Protegida, el bosque de melaleucas de Tra Su cuenta con un núcleo de 845 hectáreas y una zona de amortiguamiento que supera las 1.100. Este auténtico “pulmón verde” del delta del Mekong constituye el hábitat de centenares de especies de flora y fauna, entre ellas el tántalo indio (Mycteria leucocephala) y el pato aguja asiático (Anhinga melanogaster), ambos incluidos en el Libro Rojo de Vietnam.

La temporada de crecida, que se extiende de septiembre a noviembre, es el momento óptimo para explorar este remanso natural. Con el ascenso de las aguas, la vegetación cobra un verdor exuberante: proliferan los jacintos de agua, los nenúfares se abren paso y las flores de añil francés cautivan con su intenso tono amarillo. La fauna, tanto acuática como aérea, aporta dinamismo y vida al paisaje.

Numerosos visitantes optan por recorrer el bosque de melaleucas de Tra Su en bote. (Foto: Ngoc Anh/VOV)

Nada más acceder a Tra Su, el visitante se encuentra con el puente de Kieu, una instalación artística de madera incorporada recientemente al recinto como símbolo de prosperidad de la provincia. Aún más impresionante resulta la pasarela que se extiende hasta diez kilómetros a través del bosque. Inaugurada en 2020, ostenta el récord de el puente de bambú más largo de Vietnam en un bosque de melaleucas. A lo largo del recorrido se disponen chozas para el descanso y jardines meticulosamente diseñados con flores y plantas ornamentales. Esta pasarela conduce a un muelle desde el que, tras elegir entre botes de remo o embarcaciones a motor, el visitante inicia oficialmente su “aventura”.

Le Thi Nang, remera local, explicó: “El servicio ofrece recorridos por el interior del bosque. Cada bote de remo puede transportar a cuatro personas. En los días de mayor afluencia, especialmente los fines de semana, realizo entre seis y siete viajes diarios. Los visitantes extranjeros proceden de Francia, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países, mientras que los turistas nacionales llegan principalmente desde Ciudad Ho Chi Minh y Hanói. Quienes optan por el barco a motor pueden visitar un apiario situado en el corazón del bosque”.

El reconocido puente de bambú más largo de Vietnam en un bosque de melaleucas. (Foto: nhandan.vn

Según Truc Ly, guía local, además del récord asociado a su puente de bambú, la Zona Turística de Tra Su fue distinguida en enero de 2020 como el bosque de melaleucas más bello y emblemático de Vietnam para visitar durante la temporada de crecida. Es, asimismo, un enclave privilegiado para los aficionados al avistamiento de aves.

“El bosque de Tra Su alberga 70 especies de aves. En bote de remo, el visitante puede adentrarse unos dos kilómetros en el interior del bosque y observar numerosas especies; en barco a motor, el recorrido alcanza hasta cuatro kilómetros. Los horarios más propicios son de 7 a 9 de la mañana, cuando las aves salen en busca de alimento, y de 16 a 17 horas, cuando regresan a sus nidos”, detalló la joven.

Árboles de melaleucas seculares del bosque de Tra Su. (Foto: Ngoc Anh/VOV)

En las proximidades del muelle se encuentra un espacio con palomares, muy frecuentado para sesiones fotográficas e incluso reportajes de boda. Destaca también una torre de observación equipada con telescopio, desde la cual se domina el conjunto del bosque y una aldea cercana de la etnia jemer.

Sobre su primera visita a Tra Su, el turista italiano Enrico Eldighieri comentó: “Ha sido una experiencia extraordinaria. He visitado la cueva de Pu Luong y la bahía de Ha Long, pero este lugar me ha impresionado aún más. La conservación de la naturaleza es ejemplar: abundan las aves y el ecosistema forestal es vasto y bien preservado. Sin duda regresaré a Tra Su y lo recomendaré a mi familia y amigos”.

Turistas se toman fotografías en el puente de Kieu. (Foto: Ngoc Anh/VOV)

Más allá de su riqueza natural, el bosque de Tra Su atesora valiosas expresiones culturales de la población local, reflejadas en oficios tradicionales como la tejeduría de brocados, la producción de azúcar de palma, la destilación de aceite esencial de melaleuca y la apicultura. La experiencia se completa con una gastronomía característica de las regiones fluviales del sur, que incluye pescado de especies endémicas asado o al vapor con bangaña, pollo a la parrilla con sal y guindilla, cangrejos de campo salteados en salsa de tamarindo y ensalada de flores de añil francés.

Con semejante atractivo, el bosque de melaleucas de Tra Su no solo figura de manera destacada en la agenda de los viajeros que visitan An Giang, sino que también despierta el interés de investigadores y amantes de la ciencia y la vida silvestre.