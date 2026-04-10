Vietnam y el mundo
Expresidente de Sudáfrica recibe regalo conmemorativo de la familia del general Vo Nguyen Giap
El 8 de abril de 2026, en la ciudad de Johannesburgo, una delegación de la Embajada de Vietnam en Sudáfrica, encabezada por el embajador Hoang Sy Cuong, visitó al expresidente de Sudáfrica Thabo Mbeki y le entregó un significativo regalo conmemorativo enviado por la familia del difunto general Vo Nguyen Giap. Se trata de una pintura en cerámica que representa su cordial encuentro con el general Vo Nguyen Giap en su residencia en Hanói, durante su visita oficial a Vietnam en mayo de 2007.