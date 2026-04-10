Expresidente de Sudáfrica recibe regalo conmemorativo de la familia del general Vo Nguyen Giap

El 8 de abril de 2026, en la ciudad de Johannesburgo, una delegación de la Embajada de Vietnam en Sudáfrica, encabezada por el embajador Hoang Sy Cuong, visitó al expresidente de Sudáfrica Thabo Mbeki y le entregó un significativo regalo conmemorativo enviado por la familia del difunto general Vo Nguyen Giap. Se trata de una pintura en cerámica que representa su cordial encuentro con el general Vo Nguyen Giap en su residencia en Hanói, durante su visita oficial a Vietnam en mayo de 2007.

El expresidente sudafricano Thabo Mbeki recibe el obsequio conmemorativo. Foto: Hong Minh/VNA

El embajador Hoang Sy Cuong entrega al expresidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, el libro bilingüe vietnamita-inglés "Vo Nguyen Giap - El General del Pueblo", dedicado por su hijo Vo Hong Nam. Foto: Hong Minh/VNA.

La delegación de la Embajada de Vietnam en Sudáfrica, encabezada por el embajador Hoang Sy Cuong, visitó al expresidente sudafricano Thabo Mbeki y sostuvo un intercambio con el expresidente y dirigentes de la Fundación Thabo Mbeki. Foto: Hong Minh/VNA.