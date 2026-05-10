Vietnam y Sudáfrica: historias que conectan más allá de las fronteras

10/05/2026

En medio del ritmo vibrante y multicultural de Sudáfrica, Vietnam se hace presente a través de momentos cotidianos cargados de significado: desde encuentros diplomáticos y actividades comunitarias hasta experiencias gastronómicas y culturales. Estas pequeñas historias tejen silenciosamente vínculos entre los pueblos de ambos países, superando la distancia geográfica para dar paso a la empatía y la conexión humana.

El embajador Hoang Sy Cuong entrega al expresidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, varios ejemplares de la Revista Ilustrada Vietnam. FOTO: HONG MINH/VNA

Las ediciones en inglés de la Revista Ilustrada Vietnam, enviadas mensualmente, se han consolidado como un eficaz puente que acerca la nación indochina a líderes, empresarios y amigos en Sudáfrica. A través de sus páginas ricas en imágenes, las historias sobre el país y su pueblo revelan un Vietnam dinámico, lleno de identidad y hospitalidad. Pequeños obsequios como café, té o dulces tradicionales que acompañan estas publicaciones hacen que la experiencia resulte aún más cercana y cálida.

La vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan presentó características culturales vietnamitas a amigos sudafricanos con motivo de su asistencia al programa ''Día de Vietnam en Sudáfrica'', organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Foto: VNA

Los sombreros cónicos tradicionales de Vietnam también despiertan el interés y la admiración de visitantes sudafricanos e internacionales durante el Día del Pho Vietnamita en Pretoria. FOTO: HONG MINH/VNA

Más allá de la comunicación, las actividades de promoción gastronómica —como el pho, los rollitos de primavera fritos o los postres tradicionales— contribuyen a despertar el interés y el aprecio del público internacional. Asimismo, la imagen del ao dai (traje típico) en eventos culturales deja una profunda impresión, convirtiéndose en un símbolo distintivo cargado de orgullo.

Gracias a estos esfuerzos sencillos pero constantes, la imagen de Vietnam en Sudáfrica se difunde de manera natural, auténtica y llena de vitalidad ./.

Por: Hong Minh/VNA