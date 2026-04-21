Unir esfuerzos en favor del futuro de los niños vietnamitas

21/04/2026

Tras más de dos años en Vietnam, Silvia Danailov,representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Hanói, expresó su profunda impresión ante el optimismo, las aspiraciones de desarrollo y el firme compromiso del país con la niñez. En su criterio, cuando una sociedad decide invertir en los niños, está sentando las bases para un progreso sostenible y un futuro próspero para la nación…

Vietnam: un país lleno de esperanza

Con 25 años de experiencia con el Unicef en distintos países, Silvia Danailov afirmó que Vietnam le ha dejado muchas impresiones especiales. Desde sus primeros días en el cargo, percibió una energía positiva y un espíritu optimista presentes en los encuentros, en las instituciones y en la vida cotidiana.

Según ella, Vietnam está entrando en una etapa de fuerte desarrollo, con una visión clara y un firme deseo de reforma. Además, los vietnamitas, especialmente los jóvenes, muestran dinamismo, diligencia y amabilidad, lo que aporta vitalidad a una sociedad que se integra con confianza en el mundo.

Con 25 años de experiencia con Unicef en distintos países, Silvia Danailov es actualmente representante de la organización internacional en Hanói. FOTO: THANH GIANG/VNP

Pocos meses después de iniciar su mandato, el tifón Yagi, uno de los más intensos en décadas, causó graves daños en varias localidades. Durante sus visitas a zonas afectadas, conoció a familias que habían perdido sus hogares y medios de vida. Sin embargo, lo que más la conmovió fue la resiliencia de la gente.

“En los momentos más difíciles, los niños siguen sonriendo y manteniendo sus sueños, mientras las familias se esfuerzan por reconstruir sus vidas”, compartió Silvia Danailov.

Estas experiencias le permitieron comprender mejor el Vietnam actual: un país que avanza con confianza en su modernización, impulsa con determinación el progreso social, al tiempo que preserva su identidad cultural y se mantiene abierto al mundo.

Durante una reunión con socios en la embajada de Japón y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente sobre protección infantil ante desastres naturales. FOTO: THANH GIANG/VNP

Durante una reunión con socios en la embajada de Japón y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente sobre protección infantil ante desastres naturales. FOTO: THANH GIANG/VNP

Acompañando el desarrollo integral de la infancia

La representante del Unicef en el país indochino opinó que las recientes reformas de Vietnam en materia de educación y gestión social evidencian una clara orientación hacia un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. La gratuidad de la educación básica y la promulgación de la primera Ley del Profesorado son pasos importantes para fortalecer el papel de la educación y reconocer la labor de los docentes.

Asimismo, directivas como la Resolución 71 sobre avances en el desarrollo de la educación y la formación, y la Resolución 57 sobre ciencias, tecnología, innovación y transformación digital abren oportunidades para que los niños accedan al conocimiento global y desarrollen habilidades clave en la era digital y de la inteligencia artificial.

El embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki, y la representante de unicef en Vietnam, Silvia Danailov, intercambiaron notas durante la ceremonia conjunta para la firma de un canje de notas sobre un proyecto que busca fortalecer la resiliencia de la infancia ante los desastres naturales y el cambio climático mediante la integración de la educación para la reducción del riesgo de desastres en Vietnam. FOTO: THANH GIANG/VNP

El embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki, y la representante de unicef en Vietnam, Silvia Danailov, en la ceremonia. FOTO: THANH GIANG/VNP

Vietnam también presta especial atención a la inversión en la infancia desde los primeros años. Las políticas de universalización de la educación preescolar y el apoyo a niños en zonas industriales y urbanas ayudan a garantizar que los más vulnerables no queden atrás. Cuando la educación de calidad se combina con nutrición y atención integral, los pequeños pueden desarrollarse plenamente, tanto física como intelectualmente. La entidad ha acompañado al país en el ámbito educativo durante 50 años, contribuyendo a importantes avances. La tasa de escolarización ha aumentado, la igualdad de género se mantiene en la educación primaria y secundaria, y los estudiantes vietnamitas logran altos resultados en evaluaciones regionales e internacionales.



Junto a Le Thanh Long, vice primer ministro, en el acto conmemorativo del 50.º aniversario de la cooperación entre Vietnam y Unicef. FOTO DE ARCHIVO

Silvia Danailov durante la ceremonia de compromiso de financiamiento para la asistencia de emergencia y la restauración de agua potable y saneamiento en las provincias afectadas por el supertifón n.º 3 (Yagi), organizada por unicef. FOTO DE ARCHIVO

Con miembros del Unicef en Hanói. FOTO DE ARCHIVO

En los últimos años, la organización ha colaborado con el Ministerio de Educación y Formación en el desarrollo de un nuevo programa de preescolar centrado en los niños, promoviendo el aprendizaje a través del juego, la igualdad de género y la inclusividad para los grupos más vulnerables.

- Silvia Danailov posee doble nacionalidad: la serbia y la suiza. - Licenciada en Ciencias Políticas y máster en Relaciones Internacionales, con especialización en Derecho Internacional Público. - Asumió el cargo de Representante del Unicef en Vietnam en agosto de 2024. - Cuenta con más de 25 años de experiencia en desarrollo y acción humanitaria en diversos países, y está comprometida con la promoción de la protección, el cuidado y el fortalecimiento de los derechos de los niños y las mujeres.

La funcionaria conversa con niños vietnamitas. FOTO DE ARCHIVO

En el futuro, el Unicef continuará trabajando estrechamente con Vietnam para impulsar la transformación digital en la educación, ampliar el acceso a la tecnología y apoyar soluciones centradas en la infancia frente al cambio climático.

De acuerdo con Danailov, cuando todos los niños tengan la oportunidad de aprender, desarrollarse y alcanzar su potencial, Vietnam contará con una base sólida para construir un futuro inclusivo, sostenible y próspero./.

Por VNP/ Bich Van – Fotos: Thanh Giang



