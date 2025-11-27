Explorando la calle antigua de Hai Thuong Lan Ong

La vieja vía de Hai Thuong Lan Ong, también conocida como la calle de la medicina oriental tradicional (Pho Thuoc Bac), forma parte del sistema de barrios antiguos de Cho Lon y se consolidó después de 1864. Es la arteria de comercio y dispensación de medicina tradicional más grande y antigua de Ciudad de Ho Chi Minh, y aún conserva muchas casas de antaño de la comunidad china en Cho Lon.

A lo largo de cientos de años, Hai Thuong Lan Ong ha estado íntimamente ligada a la vida comercial y a las prácticas culturales-espirituales de los chinos asentados en la zona. Desde finales del siglo XIX, los comerciantes establecieron almacenes donde recibían mercancías transportadas por el canal Te. En el cruce de Hai Thuong Lan Ong-Trieu Quang Phuc-Phung Hung, construyeron 16 casas de su arquitectura típica, que con el tiempo se convirtieron en un centro comercial de medicina tradicional. Hoy, esa arteria urbana aún alberga entre 60 y 80 tiendas especializadas en hierbas medicinales.

Al recorrer la calle, es fácil encontrarse con decenas de rótulos de herboristerías y grandes sacos de hierbas y raíces dispuestos frente a las puertas. En algunos establecimientos, los boticarios preparan las medicinas justo a la entrada para que los compradores puedan encontrar rápidamente lo que necesitan incluso al pasar de prisa. La mayoría trabaja con destreza, cortando las hierbas en rodajas idénticas con movimientos rápidos y precisos. Y el rasgo más característico sigue siendo el aroma penetrante de ingredientes como do trong (Eucommia ulmoides), dátiles rojos o raíz de dinh lang (Polyscias fruticosa), que se esparce por toda la calle.





El tramo inicial de la vieja arteria urbana cruza la avenida de Vo Van Kiet, en el distrito 5 de Ciudad Ho Chi Minh.





Monumento a Phan Dinh Phung en la calle de Hai Thuong Lan Ong.







En este espacio cultural tan característico, se aprecian viviendas de una planta con dos pisos superiores, construidas con un estilo arquitectónico singular.