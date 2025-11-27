Descubriendo Vietnam
Explorando la calle antigua de Hai Thuong Lan Ong
La vieja vía de Hai Thuong Lan Ong, también conocida como la calle de la medicina oriental tradicional (Pho Thuoc Bac), forma parte del sistema de barrios antiguos de Cho Lon y se consolidó después de 1864. Es la arteria de comercio y dispensación de medicina tradicional más grande y antigua de Ciudad de Ho Chi Minh, y aún conserva muchas casas de antaño de la comunidad china en Cho Lon.
A lo largo de cientos de años, Hai Thuong Lan Ong ha estado íntimamente ligada a la vida comercial y a las prácticas culturales-espirituales de los chinos asentados en la zona. Desde finales del siglo XIX, los comerciantes establecieron almacenes donde recibían mercancías transportadas por el canal Te. En el cruce de Hai Thuong Lan Ong-Trieu Quang Phuc-Phung Hung, construyeron 16 casas de su arquitectura típica, que con el tiempo se convirtieron en un centro comercial de medicina tradicional. Hoy, esa arteria urbana aún alberga entre 60 y 80 tiendas especializadas en hierbas medicinales.
Al recorrer la calle, es fácil encontrarse con decenas de rótulos de herboristerías y grandes sacos de hierbas y raíces dispuestos frente a las puertas. En algunos establecimientos, los boticarios preparan las medicinas justo a la entrada para que los compradores puedan encontrar rápidamente lo que necesitan incluso al pasar de prisa. La mayoría trabaja con destreza, cortando las hierbas en rodajas idénticas con movimientos rápidos y precisos. Y el rasgo más característico sigue siendo el aroma penetrante de ingredientes como do trong (Eucommia ulmoides), dátiles rojos o raíz de dinh lang (Polyscias fruticosa), que se esparce por toda la calle.
El tramo inicial de la vieja arteria urbana cruza la avenida de Vo Van Kiet, en el distrito 5 de Ciudad Ho Chi Minh.
Monumento a Phan Dinh Phung en la calle de Hai Thuong Lan Ong.
En este espacio cultural tan característico, se aprecian viviendas de una planta con dos pisos superiores, construidas con un estilo arquitectónico singular.
La calle antigua lleva el nombre de Hai Thuong Lan Ong, seudónimo del célebre médico Le Huu Trac (1720-1791), una figura destacada del siglo XVIII, conocido por su erudición en medicina y literatura, y considerado uno de los grandes intelectuales de Vietnam.
Tam, propietario de una tienda, cuenta que sus materias primas provienen de Long An, Binh Phuoc y varias provincias de la región central, mientras que muchas otras se importan directamente desde Guangzhou (China). Tras el procesamiento, las medicinas se venden al por mayor y al detalle a tiendas de todo el sur del país, e incluso a provincias de la región centro-sur. Hay establecimientos en Hai Thuong Lan Ong que venden hasta una tonelada de hierbas medicinales al día.
Además de ser famosa por sus fármacos, el sitio también refleja un rasgo cultural propio de la comunidad china local: la venta de adornos festivos para el Tet, como sobres rojos, carpas decorativas o monedas doradas. Por ello, cada año, desde mediados del último mes lunar hasta el Tet, siempre está abarrotado de visitantes y compradores.
En este espacio cultural particular, Hai Thuong Lan Ong se asocia con la imagen de casas grandes de un piso y dos plantas superiores. Según el erudito Truong Vinh Ky (1837-1898), estas viviendas muestran una mezcla única de arquitectura francesa y china. Los aleros están adornados con figuras de “long ma doi ha do” —criaturas míticas que simbolizan buenos presagios, paz y prosperidad—.
Para muchos turistas internacionales que visitan Ciudad Ho Chi Minh, la calle de Hai Thuong Lan Ong es una parada obligada para admirar su arquitectura antigua y tomar fotografías memorables.En julio de 2010, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Ciudad Ho Chi Minh reconoció a Hai Thuong Lan Ong como la calle más antigua de la ciudad. Este reconocimiento es motivo de orgullo tanto para la comunidad china de Cho Lon como para los habitantes locales, quienes así fortalecen su conciencia colectiva para proteger y preservar los valores culturales tradicionales de este histórico enclave urbano./.
La vía es fácilmente reconocible por sus herboristerías y los sacos de medicinas tradicionales expuestos frente a las tiendas.
Herboristería Yen Nhung, en la calle antigua de Hai Thuong Lan Ong.
Las fórmulas medicinales de la herboristería The Cuong han sido distinguidas con la Copa de Oro de la Marca Vietnamita, otorgada por la Asociación de Propiedad Intelectual de Vietnam.
Fármacos tradicionales en una tienda del casco antiguo de Hai Thuong Lan Ong.
Actualmente, la calle cuenta con unas 60-80 tiendas dedicadas al comercio de medicina tradicional.
Esta profesión ha sido heredada por generaciones dentro de la comunidad china local.
Cada día, numerosos habitantes acuden a las tiendas para obtener medicinas tradicionales y recibir consultas diagnósticas.
Por VNP/Nguyen Vu Thanh Dat - Fotos: Le Minh