Primer Museo del Espacio de Vietnam

Ubicado en el parque de alta tecnología de Hoa Lac (Hanói), el Museo del Espacio, el primero de su tipo en el país, con exhibiciones interactivas y modelos planetarios, abre un vibrante viaje a la exploración. Con el apoyo de tecnologías modernas, el sitio recrea las maravillas del cosmos y también relata la trayectoria y las aspiraciones del pueblo vietnamita en la conquista espacial, desde los primeros pasos hasta los avances que hoy consolidan su dominio de la tecnología en este ámbito.

El Museo del Espacio en el parque de alta tecnología de Hoa Lac, Hanói, es operado por el Centro Espacial Nacional de Vietnam, dependiente de la Academia de Ciencias y Tecnologías.

El museo abarca más de 3 000 metros cuadrados con tres áreas principales: espacios de exhibición interiores y exteriores y una zona de proyección de planetario con un observatorio astronómico. Cada sector está diseñado para brindar una experiencia auténtica a los visitantes. Se aplica la tecnología moderna para recrear fenómenos naturales como el arcoíris, la Vía Láctea con miles de millones de estrellas e imágenes de la Tierra y el universo, proyectadas en un globo terráqueo digital gracias a un sistema de proyección 3D y sensores de movimiento.

A través de actividades interactivas interesantes, la zona de exhibición ofrece conocimientos y al mismo tiempo transmite pasión a estudiantes y amantes de la ciencia. FOTO: KHANH LONG/VNP

El Museo Espacial de Vietnam despierta la pasión de la comunidad, especialmente de los jóvenes, por la ciencia espacial. FOTO: KHANH LONG/VNP

Uno de los aspectos más impresionantes es la cúpula de proyección, que semeja el cielo nocturno con asombrosos fenómenos astronómicos. Más que un sitio de descubrimiento, este lugar funciona como un centro para preservar y presentar de forma integral el desarrollo de la tecnología espacial de Vietnam, desde documentos feudales y fotografías del Presidente Ho Chi Minh reuniéndose con astronautas soviéticos, hasta logros emblemáticos como el vuelo espacial del héroe Pham Tuan o los modelos de satélite desarrollados por el país.

Los visitantes presencian experimentos de vacío, guiados por instructores del museo. FOTO: KHANH LONG/VNP

Las actividades experienciales ayudan a despertar la pasión de los niños por la exploración espacial. FOTO: KHANH LONG/VNP

El profesor asociado y doctor Pham Ngoc Diep, director del Centro de Astrofísica y Exploración Espacial, declaró: “Aplicamos la transformación digital en la construcción del museo para ofrecer una experiencia interactiva a los espectadores, garantizando al mismo tiempo la precisión científica”. También comentó que el mayor desafío para el equipo de construcción ha sido equilibrar elementos científicos rigurosos con presentaciones atractivas, haciendo que los conceptos complejos sean fáciles de entender y accesibles.

El Museo Espacial de Vietnam también aspira a desempeñar una función educativa y de conexión. Coopera regularmente con organizaciones nacionales e internacionales para mejorar la calidad de las exposiciones y organiza presentaciones de expertos para despertar la pasión de la comunidad, especialmente de los jóvenes, por la ciencia espacial.

Durante su primera visita, Nguyen Huy Dung, estudiante de la escuela secundaria Tran Nhan Tong, compartió con entusiasmo: “He descubierto muchas cosas fascinantes y aprendido más sobre los fenómenos del universo”. En la zona “Conquista del espacio”, Dung y sus compañeros tuvieron la oportunidad de ensamblar y lanzar cohetes simulados o controlar robots para explorar Marte, experiencias que antes solo podían ver en películas.

Según el subdirector general del Centro Espacial de Vietnam, Le Xuan Huy, el objetivo del museo es acercar la ciencia espacial a la comunidad, ayudando a la gente a sentir que la tecnología moderna ya no está lejos, sino muy cerca de la vida cotidiana.

Observatorio astronómico en el museo. FOTO: KHANH LONG/VNP

Además de ser un lugar para preservar conocimiento, el Museo del Espacio se ha convertido en un punto de encuentro para la pasión por la exploración y el deseo de alcanzar el espacio. Desde aquí, Vietnam abre un nuevo capítulo en el campo espacial, donde los sueños de volar de las nuevas generaciones pueden comenzar ./.

