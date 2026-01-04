Espíritu heroico de Dong A en la ceremonia de reunión militar del río Luc Dau

04/01/2026

Cada otoño, el histórico río Luc Dau (cruce de seis vías fluviales), frente al templo Kiep Bac (barrio de Tran Hung Dao, ciudad de Hai Phong), vuelve a llenarse de tambores marciales, banderas y un ambiente solemne. Es el momento en que tiene lugar la ceremonia tradicional de reunión militar, majestuosa y llena de simbolismo, en el Festival de Otoño Con Son-Kiep Bac 2025. El evento recrea el espíritu heroico del ejército y del pueblo durante la dinastía Tran (1225-1400) en la defensa de la nación, atrayendo a miles de habitantes y visitantes que acuden a rendir homenaje al santo Tran Hung Dao.

La flota de embarcaciones es espléndida y majestuosa. FOTO: VIET CUONG/VNP

Embarcaciones decoradas con banderas, flores y símbolos tradicionales, desfilando en orden ceremonial. FOTO: VIET CUONG/VNP

Recreación del espíritu heroico de Dong A en la ceremonia de reunión militar del río Luc Dau. FOTO: VIET CUONG/VNP

La ceremonia no es simplemente un acto de culto, sino una auténtica puesta en escena histórica, preparada con gran rigor para avivar el patriotismo y promover el conocimiento sobre la identidad cultural vietnamita. Se trata del rito más importante y característico dentro del sistema de actividades conmemorativas dedicadas al santo Tran Hung Dao (Tran Quoc Tuan) en el templo Kiep Bac.

La celebración constituye una recreación simbólica, pero vívida, de las antiguas reuniones militares y desfiles marciales del ejército Tran, encarnando la fuerza y la determinación que definen el espíritu heroico de Dong A. En la edición de este año, participaron unas 5 000 personas, entre ellas lugareños, comunidades fluviales de Van Giang, Dong Trieu (Quang Ninh) y Kien An (Hai Phong), junto con grupos artísticos profesionales.