Espíritu heroico de Dong A en la ceremonia de reunión militar del río Luc Dau
Cada otoño, el histórico río Luc Dau (cruce de seis vías fluviales), frente al templo Kiep Bac (barrio de Tran Hung Dao, ciudad de Hai Phong), vuelve a llenarse de tambores marciales, banderas y un ambiente solemne. Es el momento en que tiene lugar la ceremonia tradicional de reunión militar, majestuosa y llena de simbolismo, en el Festival de Otoño Con Son-Kiep Bac 2025. El evento recrea el espíritu heroico del ejército y del pueblo durante la dinastía Tran (1225-1400) en la defensa de la nación, atrayendo a miles de habitantes y visitantes que acuden a rendir homenaje al santo Tran Hung Dao.
La ceremonia no es simplemente un acto de culto, sino una auténtica puesta en escena histórica, preparada con gran rigor para avivar el patriotismo y promover el conocimiento sobre la identidad cultural vietnamita. Se trata del rito más importante y característico dentro del sistema de actividades conmemorativas dedicadas al santo Tran Hung Dao (Tran Quoc Tuan) en el templo Kiep Bac.
La celebración constituye una recreación simbólica, pero vívida, de las antiguas reuniones militares y desfiles marciales del ejército Tran, encarnando la fuerza y la determinación que definen el espíritu heroico de Dong A. En la edición de este año, participaron unas 5 000 personas, entre ellas lugareños, comunidades fluviales de Van Giang, Dong Trieu (Quang Ninh) y Kien An (Hai Phong), junto con grupos artísticos profesionales.
La representación en el río se divide en tres segmentos principales, cada uno vinculado a un tema central y acompañado de actividades, tanto en tierra como en el agua.
El primero, “Espíritu heroico de Dong A”, recrea el ambiente de los preparativos para la resistencia y exhibe la poderosa fuerza militar del pueblo Tran. En el río, las embarcaciones decoradas avanzan con participantes disfrazados de marinos de la época. En tierra, las actuaciones de danza del león y del dragón, junto con demostraciones de artes marciales tradicionales, evocan el espíritu de entrenamiento y la disposición a defender la patria.
El segundo segmento, “Ánima heroica del río Luc Dau”, rememora las célebres campañas navales en este cauce y las resonantes victorias contra los invasores mongoles-yuan. El cruce de las embarcaciones frente al estrado central, acompañado por redobles de tambores ceremoniales, crea una atmósfera intensa y cargada de heroísmo.
La tercera parte, “Canto del triunfo”, ensalza los inmensos logros del santo Tran Hung Dao, venerado como el fundador de la armada vietnamita. El acto culmina en un ambiente festivo de victoria, recordando las gestas gloriosas del pasado y alentando el espíritu de construir y defender la nación en la actualidad.
Para asegurar el carácter solemne y la fidelidad histórica, los preparativos han sido meticulosamente elaborados. Desde 2006, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo ha dirigido su reconstrucción a gran escala, basándose en documentos históricos y estudios de campo para desarrollar el guion. Más de 50 embarcaciones se adornan con banderas, flores, faroles y estandartes, destacando las dos principales: Thanh Long (Dragón Verde) y Bach Ho (Tigre Blanco). Un total de 400 practicantes de artes marciales Nhat Nam y 100 soldados ceremoniales del barrio de Tran Hung Dao participan en las demostraciones.
Desde el dique, muchos habitantes y visitantes observan los espectáculos con profundas emociones. Los veteranos presentes comparten que, al contemplar la recreación de los desfiles y entrenamientos, sienten renacer la imagen majestuosa del ejercito Tran, reavivando el fervor por la defensa de la patria.
La ceremonia no solo rememora un pasado glorioso, también recuerda la importancia de la unidad, la fortaleza y la creatividad estratégica bajo el liderazgo excepcional de Tran Hung Dao. Contribuye, además, a reafirmar el valor de la cultura tradicional en la formación de la conciencia nacional a lo largo de las épocas./.
El espíritu heroico de Dong A simboliza el coraje, la determinación y el patriotismo del pueblo vietnamita bajo la dinastía Tran (1225- 1400) durante las tres campañas victoriosas contra los invasores mongoles-yuan.
Por VNP/Viet Cuong