El singular ritual de mudanza del pueblo ede en Dak Lak

Para el pueblo ede de la provincia de Dak Lak, en las Tierras Altas de Tay Nguyen, la casa comunal tradicional no es solo un espacio de residencia, sino el núcleo de la vida cultural y espiritual de la comunidad.

El ritual de mudanza constituye un acto de reconocimiento del nuevo hogar, estrechamente vinculado a las creencias espirituales y a la aspiración de una vida familiar estable y duradera. Profundizamos en este singular ceremonial.

La casa comunal tradicional no es solo un espacio de residencia, sino el núcleo de la vida cultural y espiritual de los ede. (Foto Foto: H Xiu/VOV)

Una vez concluida la construcción de la casa comunal, el propietario selecciona un día propicio y dispone las ofrendas necesarias para celebrar el ritual de mudanza conforme a las tradiciones ancestrales.

Acompañada por el sonido de los gongs Knah, la ceremonia de mudanza del pueblo ede en la zona occidental de la provincia de Dak Lak se estructura en dos momentos fundamentales, entre ellos, la veneración a las deidades y a los antepasados, y las oraciones por la salud del propietario. Y Min Kbuor, residente de la aldea de Tan An, en Dak Lak, lo explica así: “Este ritual se celebra para solicitar a los dioses que concedan a la familia del propietario felicidad, buena salud y una vida estable, próspera y duradera”.

En nombre de la propietaria, el chamán establece comunicación con los espíritus mediante oraciones y rituales. (Foto: H. Xiu / VOV)

La ceremonia se inicia en la ventana oriental de la vivienda. Según la cosmovisión ede, esta orientación recibe la luz del sol y simboliza la vida y los nuevos comienzos. Tras la presentación de las ofrendas y al compás de los gongs, el chamán invoca a los dioses de las montañas, los bosques y la tierra, así como a los antepasados, para que acudan, reconozcan la nueva casa y otorguen su bendición a la familia.

“Dioses, informamos a nuestros antepasados de que sus descendientes se trasladan a un nuevo hogar y a una nueva cocina. Les invitamos a acompañarnos y a otorgar su bendición a sus hijos y nietos, para que gocen de salud, prosperidad y una comunidad unida, pacífica y feliz”.

A continuación, tiene lugar el ritual de oración por la salud del propietario, considerado el eje central de la ceremonia. El dueño de la casa y su esposa se sientan ante las ofrendas, orientados hacia la ventana del este. El chamán eleva sus plegarias, se acerca a la jarra de licor, pronuncia las bendiciones y coloca brazaletes de cobre a la pareja, a quienes desea fortaleza y prosperidad para toda la familia.

El conjunto de gongs marca el ritmo de los rituales del pueblo Ede. (Foto: Hxiu/VOV)

Y Siong Eban, vecino de la aldea de Ko Tam, en la provincia de Dak Lak, señaló: “Durante la ceremonia es costumbre elevar una oración para desear buena salud al dueño de la casa. Esta práctica forma parte de las tradiciones del grupo étnico ede”.

A lo largo del ritual, los gongs Knah marcan distintos ritmos, en correspondencia con cada fase de la oración. Y Nhut Kbuor, de la aldea de Cuor Kap, precisó: “Antes de que dé comienzo el ritual, se hacen sonar los gongs. El primer toque es lento y constante, seguido de otro más rápido. Hacia el final de la oración, el sonido se interrumpe. Mientras el chamán coloca los brazaletes a la pareja, los gongs guardan silencio; posteriormente, vuelven a sonar hasta la conclusión de la ceremonia”.

El chamán reza por la salud y le coloca un brazalete de cobre al dueño de la casa. (Foto: H Xiu/VOV)

En la actualidad, la ceremonia de inauguración de la nueva casa ede sigue celebrándose en un contexto de vida moderna. La preservación de este ritual no solo contribuye a salvaguardar la identidad cultural del pueblo ede, sino que también abre nuevas oportunidades para promover sus valores tradicionales a través del turismo comunitario y del turismo experiencial./.