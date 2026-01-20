Doi Moi: Vietnam sienta bases para ser un país de altos ingresos en 2045

Crear espacio para un crecimiento sostenible a largo plazo



Con el fin de adaptarse al cambiante panorama nacional y mundial, el Partido y el Gobierno han determinado que la aplicación de la ciencia y la tecnología y la promoción de la innovación no es solo una opción temporal, sino una dirección estratégica consistente destinada a mejorar la capacidad endógena, aumentar la resiliencia de la economía y crear espacio para un crecimiento sostenible a largo plazo.



Este punto de vista se ha ratificado constantemente en muchos documentos importantes del Partido y del Estado, especialmente la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, que es una fuerza impulsora clave para el desarrollo rápido y sostenible del país.

El Primer Ministro Pham Minh Chinh preside la Conferencia de balance tras un año de implementación del Programa de Acción del Gobierno para la ejecución de la Resolución No. 57-NQ/TW, de fecha 22 de diciembre de 2024, del Buró Politico, sobre avances decisivos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional. Foto: Duong Giang-VNA

El economista Nguyen Bich Lam, ex director general de la Oficina General de Estadística, consideró que la Resolución 57-NQ/TW se emitió ante la necesidad de Vietnam de innovar su modelo de crecimiento, salir de la dependencia de ventajas tradicionales como la mano de obra barata, la explotación de recursos y el simple procesamiento y ensamblaje de productos.



A medida que estos factores pierden gradualmente su eficacia, la ciencia, la tecnología y la innovación se identifican como la "clave" para mejorar la productividad laboral, la calidad del crecimiento y la competitividad nacional, detalló.



"Esto no es solo un requisito interno, sino también un prerrequisito para que Vietnam participe más profundamente en las cadenas de valor regionales y globales en un contexto de competencia estratégica cada vez más feroz entre las principales economías", precisó.



Promover la investigación y la aplicación de tecnologías verdes, limpias y de ahorro energético permitirá a Vietnam cumplir sus compromisos internacionales y explorar nuevas oportunidades de crecimiento, ayudando a materializar la aspiración de convertirse en un Estado en desarrollo con tecnologías avanzadas en 2030 y un país desarrollado con altos ingresos en 2045.

El Grupo VNPT acelera la implementación de la infraestructura y de las estaciones base de VinaPhone 5G en todo el país. Foto: Minh Quyet – VNA.

Para que la ciencia y la tecnología se conviertan realmente en una "palanca" de crecimiento, Vietnam necesita centrarse en construir un ecosistema de innovación sincronizado que vincule estrechamente al Estado, las empresas, las universidades y el sector privado.



De acuerdo con el analista, el rol del Estado es crear instituciones, perfeccionar el marco legal y crear un entorno propicio para la investigación, la experimentación y la comercialización de nuevas tecnologías. Mientras tanto, las empresas deben situarse en el centro del proceso de innovación, convirtiéndose en las principales inversoras, aplicadoras y difusoras de la tecnología en las prácticas productivas y empresariales.



Además de esto, el desarrollo de recursos humanos de alta calidad es un requisito previo./.