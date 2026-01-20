Vietnam: una nueva era
Doi Moi: Vietnam sienta bases para ser un país de altos ingresos en 2045
Vietnam ha alcanzado logros notables tras 40 años de implementación del proceso de Doi Moi (Renovación) (1986-2026), estos éxitos constituyen una base importante para que se convierta en un país desarrollado y de altos ingresos en 2045.
En consecuencia, la orientación de Vietnam hacia la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación está estrechamente vinculada a los objetivos del desarrollo sostenible y el crecimiento verde.
Posición y sinergia del país han aumentado
Al repasar los resultados de 40 años de Doi Moi, se puede ver que Vietnam ha recorrido un largo y arduo camino, pero también es un verdadero motivo de orgullo. Ese proceso ha transformado a Vietnam desde un país pobre y subdesarrollado a una nación en rápido desarrollo, con brillantes logros en diversos ámbitos, desde la economía hasta la diplomacia.
El borrador del informe que se presentará en el XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam sobre algunas cuestiones teóricas y práticas del proceso de Doi Moi según la orientación socialista de Vietnam durante los últimos 40 años indicó claramente que, a partir de una economía pobre gravemente devastada por la guerra, el país indochino superó gradualmente las dificultades y logró tasas de crecimiento relativamente altas en los primeros 10 años de renovación (1986-1995).
La tasa promedio de crecimiento económico durante las primera tres décadas de Doi Moi fue de casi el 7% anual, incluidos siete años por encima del 8% y dos años por encima del 9%.
La estructura económica ha continuado evolucionando hacia la industrialización y la modernización. Algunos productos se han vuelto competitivos en el mercado internacional. Se está estableciendo inicialmente el sistema de economía de mercado de orientación socialista.
Durante este período, Vietnam también ha acelerado su integración integral al ser anfitrión de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2006; miembro de la Organización Mundial del Comercio - OMC (2007); integrante no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2008-2009) y presidente rotativo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 2010.
En particular, durante el decenio (2016-2025), la economía del país experimentó transformaciones positivas e integrales en diversas áreas. A pesar de verse afectado por muchas fluctuaciones desfavorables del entorno internacional, la tasa promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam alcanzó aproximadamente el 6,2% anual en la etapa.
Según Vu Van Hien, ex vicepresidente del Consejo Teórico del Comité Central del Partido Comunista, después de 40 años de Doi Moi, Vietnam ha alcanzado logros socioeconómicos sobresalientes, reconocidos por la comunidad internacional como un "milagro asiático".
Estos resultados no sólo se reflejan en cifras de crecimiento, sino también en cambios profundos en la vida de las personas, la estructura social y la posición nacional, resaltó.
Mientras tanto, Vu Van Phuc, ex vicepresidente del Consejo Científico de las Agencias Centrales del Partido, evaluó que los grandes triunfos después de 40 años de Doi Moi han creado una base sólida para que Vietnam haga realidad su visión estratégica y entre con confianza en una nueva era, la del ascenso del pueblo, construyendo un país pacífico, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz.
Crear espacio para un crecimiento sostenible a largo plazo
Con el fin de adaptarse al cambiante panorama nacional y mundial, el Partido y el Gobierno han determinado que la aplicación de la ciencia y la tecnología y la promoción de la innovación no es solo una opción temporal, sino una dirección estratégica consistente destinada a mejorar la capacidad endógena, aumentar la resiliencia de la economía y crear espacio para un crecimiento sostenible a largo plazo.
Este punto de vista se ha ratificado constantemente en muchos documentos importantes del Partido y del Estado, especialmente la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, que es una fuerza impulsora clave para el desarrollo rápido y sostenible del país.
El economista Nguyen Bich Lam, ex director general de la Oficina General de Estadística, consideró que la Resolución 57-NQ/TW se emitió ante la necesidad de Vietnam de innovar su modelo de crecimiento, salir de la dependencia de ventajas tradicionales como la mano de obra barata, la explotación de recursos y el simple procesamiento y ensamblaje de productos.
A medida que estos factores pierden gradualmente su eficacia, la ciencia, la tecnología y la innovación se identifican como la "clave" para mejorar la productividad laboral, la calidad del crecimiento y la competitividad nacional, detalló.
"Esto no es solo un requisito interno, sino también un prerrequisito para que Vietnam participe más profundamente en las cadenas de valor regionales y globales en un contexto de competencia estratégica cada vez más feroz entre las principales economías", precisó.
Promover la investigación y la aplicación de tecnologías verdes, limpias y de ahorro energético permitirá a Vietnam cumplir sus compromisos internacionales y explorar nuevas oportunidades de crecimiento, ayudando a materializar la aspiración de convertirse en un Estado en desarrollo con tecnologías avanzadas en 2030 y un país desarrollado con altos ingresos en 2045.
Para que la ciencia y la tecnología se conviertan realmente en una "palanca" de crecimiento, Vietnam necesita centrarse en construir un ecosistema de innovación sincronizado que vincule estrechamente al Estado, las empresas, las universidades y el sector privado.
De acuerdo con el analista, el rol del Estado es crear instituciones, perfeccionar el marco legal y crear un entorno propicio para la investigación, la experimentación y la comercialización de nuevas tecnologías. Mientras tanto, las empresas deben situarse en el centro del proceso de innovación, convirtiéndose en las principales inversoras, aplicadoras y difusoras de la tecnología en las prácticas productivas y empresariales.
Además de esto, el desarrollo de recursos humanos de alta calidad es un requisito previo./.