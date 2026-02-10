Cultura culinaria en el Festival Kate del pueblo cham

La etnia cham celebra a lo largo del año numerosos festivales y rituales tradicionales, cada uno acompañado de ofrendas que expresan el deseo de paz, cosechas abundantes y prosperidad para todas las familias.

Entre estas celebraciones, el Festival Kate ocupa un lugar central, al constituir una ocasión solemne en la que la comunidad rinde homenaje a las deidades mediante ofrendas singulares, cargadas de simbolismo espiritual y cultural.

La ceremonia de adoración a los antepasados durante el festival Kate. (Foto: Doan Si/VOV) La cultura culinaria del pueblo cham mantiene una estrecha relación con las prácticas de veneración. Durante el Festival Kate, los cocineros Cham despliegan su pericia elaborando platos tradicionales que forman parte indispensable de las ofrendas rituales. Entre los más representativos destacan el arroz hervido, la sopa de pescado con berenjena africana, el pollo hervido, diversas frutas, el arroz glutinoso al vapor y una variada selección de pasteles tradicionales.

Nguyen Thi San, residente en la comuna de Hong Thai, provincia central de Lam Dong, explicó la singularidad de uno de los dulces más emblemáticos del festival, el pastel de jengibre, diciendo lo siguiente: “El pastel de jengibre es un elemento esencial del festival tradicional. Se elabora con huevos, harina de arroz glutinoso y azúcar. Además del jengibre, añadimos vainilla para realzar su sabor. Se trata de una ofrenda indispensable en las celebraciones tradicionales”.

Los platos preparados durante el Festival Kate se sustentan en la creencia de que todos los aspectos de la vida comunitaria están influidos por los antepasados. En consecuencia, las ofrendas no solo tienen como finalidad venerar a las deidades y solicitar bendiciones para el trabajo y la producción, sino también expresar gratitud y respeto hacia los ancestros.

Durante el festival Kate, los Cham suelen elaborar los pasteles tradicionales para ofrecer a sus antepasados. (Foto: Doan Si/VOV) Cabe señalar que la carne de cabra hervida y la sopa de cabra se preparan exclusivamente como ofrendas destinadas a las deidades en los templos, y no están permitidas en las ceremonias Kate celebradas en el ámbito familiar.

Sobre esta práctica, Van Thi Kim Thanh, de la comuna de Bac Binh, en la provincia de Lam Dong, precisó: “Tradicionalmente, el Festival Kate se celebra en el hogar con diez bandejas de pasteles y diez bandejas de platos salados, como pescado a la parrilla, pescado guisado, sopa de pollo y arroz hervido. Aunque la vida del pueblo Cham ha mejorado en comparación con el pasado y hoy se pueden preparar más platos, los mencionados siguen siendo imprescindibles”.

Por su parte, Lam Tan Binh, también de la comuna de Bac Binh, en la provincia de Lam Dong, señaló que las ofrendas presentadas en cada familia durante el Festival Kate reflejan, además, la lealtad de la madre y la gratitud de los hijos por el cuidado y la crianza recibidos del padre.

El pastel de jengibre suele ser elaborado por madres y abuelas con experiencia. (Foto: Doan Si/VOV) “Las ofrendas se presentan con gran esmero y refinamiento. Durante la ceremonia Kate, esta disposición sirve igualmente para honrar el sistema matriarcal, que exalta la fidelidad y el papel central de las mujeres, mientras que los hombres cham se distinguen por su diligencia y su dedicación al cuidado de ellas”, manifestó.