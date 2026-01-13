Combatir las noticias falsas y proteger el "corazón" del Partido

Sesión de clausura de la XV Conferencia del Comité Central del XIII Congreso del Partido. Foto: VNA.



En el contexto del próximo XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), las fuerzas hostiles no cesan de difundir información falsa con el fin de desestabilizar los procesos de selección de personal y socavar la unidad interna del Partido.



El trabajo de selección de personal se considera "clave dentro de las tareas clave", especialmente durante el Congreso; mientras la unidad es la esencia del Partido, es una cuestión de vida o muerte, el "corazón" de la Revolución de Vietnam.



El objetivo principal de las fuerzas hostiles no es solo desacreditar la reputación de algunos funcionarios, sino debilitar la unidad del Partido y romper el vínculo estrecho entre el Partido, el ejército y el pueblo.



Las noticias falsas y los rumores se difunden con el propósito de dividir, sembrar dudas entre los miembros del Partido y la población.

Foto de Ilustración: Nguyen Thang/VNA

En la actualidad, estas fuerzas no dejan de explotar las "tendencias" en las redes sociales para manipular la opinión pública, tomando como "inspiración" el "origen profesional" de los altos funcionarios del Partido y el Estado. Esta "tendencia" está dirigida a enfrentar diferentes sectores, elevar la influencia de ciertos funcionarios en áreas específicas y desacreditar a los líderes de otros sectores.



También están movilizando todo su poder para arrojar una sombra sobre la relación entre los "dos brazos" del Partido, el Ejército Popular y la Policía Popular, los cuales, como dijo el Presidente Ho Chi Minh en la fundación de la Policía Armada Popular (hoy la Guardia Fronteriza) el 3 de marzo de 1959, son "los dos brazos" del Partido.



Su intención es debilitar estos "brazos" del Partido, esperando una ruptura entre ambas entidades.



En cuanto a sus funciones específicas, el Ejército protege la Patria, y la Seguridad Pública garantiza el orden para el sistema y el pueblo. Estas dos fuerzas fundamentales trabajan estrechamente para, junto con todo el Partido y el pueblo, lograr el objetivo común de paz y felicidad de la nación.



La postura del Partido en cuanto a la defensa y la seguridad está claramente definida en la resolución del XIII Congreso del Partido: "Proteger firmemente la independencia, soberanía, unidad e integridad territorial de la patria, proteger al Partido, el Estado, el pueblo, el régimen socialista, la cultura y los intereses nacionales y del pueblo; mantener un ambiente de paz, estabilidad política, seguridad nacional, seguridad humana; construir una sociedad de orden, disciplina, seguridad, salud y desarrollo en la dirección socialista".



Uno de las misiones indicadas en los documentos del XIII Congreso del Partido es proteger con éxito el XIV Congreso del Partido y crear las condiciones pacíficas para que se elija a los mejores representantes de entre los más de 5 millones de miembros del Partido para ocupar posiciones clave para el mandato 2026-2030.



El lema del XIV Congreso del Partido “Unidad - Democracia - Disciplina - Innovación - Desarrollo" muestra claro la importancia de la democracia, la disciplina, la innovación y el desarrollo, sin embargo, la unidad se ha puesto en primer lugar.



Por lo tanto, el interés en el XIV Congreso, en el trabajo de selección de personal del Partido, debe ir acompañado de la responsabilidad de proteger la unidad del Partido, y lo más simple que podemos hacer es no difundir información falsa y dañina, ni rumores no verificados en las redes sociales./.