នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ អញ្ជើញពិនិត្យគំរូរដ្ឋបាលថ្មីនៅខេត្ត An Giang និងខេត្ត Dong Thap

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចុះពិនិត្យ និងបំពេញការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈក្នុងសង្កាត់ Thoi Son (រូបថត៖ VOV)

អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ បានស្នើឲ្យសង្កាត់ Thoi Son ខេត្ត An Giang និងឃុំ My Hiep ខេត្ត Dong Thap រក្សាស្ថិរភាពប្រតិបត្តិការស្របតាមគំរូរដ្ឋបាលថ្មី ហើយត្រៀមរៀបចំឲ្យបានល្អសម្រាប់មហាសន្និបាតបក្សគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ខេត្ត An Giang និង ខេត្ត Dong Thap ខិតខំសម្រេចបាននូវកំណើនជាង ៨%; ផ្តោតលើការវិនិយោគ សាធារណៈ ជំរុញការប្រើប្រាស់ ការនាំចេញនិងធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសកម្មចំពោះជីវភាពរស់នៅទាំងខាងសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជន លើកទឹកចិត្តប្រជាជនចូលរួមកសាងគោលនយោបាយ និងច្បាប់របស់បក្ស និងរដ្ឋ៕