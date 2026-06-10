Vietnam–Iran : l’IA et les hautes technologies au cœur d’une coopération renforcée

L’ambassadeur du Vietnam en Iran, Nguyen Luong Ngoc, a récemment rencontré des responsables du ministère iranien des Technologies de l’information et de la communication (TIC) ainsi que de plusieurs organismes de recherche de premier plan, afin de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de l’information, de la communication, de l’intelligence artificielle (IA) et de la nanotechnologie.

Séance de travail entre l’ambassadeur du Vietnam en Iran, Nguyen Luong Ngoc, et des responsables de l’Institut de recherche sur les TIC. Photo: VNA

Il a eu une séance de travail avec le ministre iranien des Technologies de l’information et de la communication, Sattar Hashemi. À cette occasion, les deux parties ont examiné des mesures concrètes visant à renforcer les échanges scientifiques et technologiques dans les domaines de l’information et de la communication.



Le ministre iranien a souligné le rôle majeur de l’Iran dans l’écosystème numérique de la région du Golfe et sa volonté de développer des programmes de coopération en matière d’intelligence artificielle avec les pays de la région.



Il a notamment mis en avant le potentiel des données générées par des plateformes locales telles que Snapp! et Digikala, qui comptent chacune plus de 30 millions d’utilisateurs. Malgré les sanctions internationales, l’Iran est parvenu à développer un écosystème fintech particulièrement résilient et à maintenir une forte dynamique d’innovation.



L’ambassadeur Nguyen Luong Ngoc a également travaillé avec Mohammad-Hossein Sheikhi, directeur de l’Institut de recherche sur les TIC, l’un des principaux centres iraniens spécialisés dans les technologies numériques. Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération dans les domaines de l’IA, de la cybersécurité, des technologies de l’information, des technologies quantiques et des télécommunications.



Les deux responsables ont insisté sur la nécessité de conclure un protocole d’accord (MoU) afin de promouvoir les échanges d’experts et de renforcer les liens entre les centres de recherche des deux pays.



L’ambassadeur vietnamien a estimé qu’une meilleure connaissance des potentiels et des atouts de chaque partie, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle et des technologies de l’information, créerait des conditions favorables à l’élargissement de la coopération dans les années à venir. Il a réaffirmé l’engagement de son ambassade à servir de passerelle entre les instituts de recherche, les universités et les entreprises technologiques des deux pays afin de concrétiser ces opportunités de coopération.



Pour sa part, Mohammad-Hossein Sheikhi a présenté les atouts de son institut et exprimé son souhait de renforcer la coopération scientifique avec les instituts et centres de recherche vietnamiens.



Le diplomate vietnamien a en outre rencontré Haji Zeinolabedini, chef du département de la coopération internationale et du développement des exportations du ministère iranien des TIC.



Aujourd’hui, l’Iran est considéré comme un acteur émergent disposant de solides capacités dans les domaines de l’IA et de la cybersécurité, avec des solutions compétitives sur le marché international. Les autorités iraniennes ont réaffirmé à plusieurs reprises leur volonté de renforcer la coopération internationale dans le domaine de l’IA.



Les rencontres menées par l’ambassadeur Nguyen Luong Ngoc ont contribué à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et l’Iran dans les domaines des sciences, des technologies et de la transformation numérique, tout en favorisant les liens entre les organismes publics, les instituts de recherche et les entreprises technologiques des deux pays. -VNA/VI