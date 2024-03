Une politique de visa favorable stimule la reprise du tourisme

Les arrivées étrangères sont en bonne voie de se rétablir rapidement depuis que le Vietnam a ouvert sa frontière il y a deux ans grâce à une politique de visa favorable, a déclaré le directeur de l'Administration nationale vietnamienne du tourisme, Nguyen Trung Khanh lors de la séance de questions-réponses du Comité permanent de l'Assemblée nationale le 18 mars.

Le secteur du tourisme a connu une croissance robuste sur le marché européen. Photo : VNA

Le secteur du tourisme a connu une croissance robuste sur le marché européen, a-t-il déclaré, les marchés ayant enregistré une bonne reprise en 2023 étant l'Espagne (91 %), l'Allemagne (88 %), le Royaume-Uni (80 %) et la France (75 %).

Selon Nguyen Trung Khanh, au cours des deux premiers mois de cette année, le nombre d'arrivées de touristes en provenance du Royaume-Uni a augmenté de 32,6%, de France de 34,6%, d'Allemagne de 37,1%, d'Espagne de 48,5% et d'Italie de 82,3% sur un an. Dans le cadre de l'exemption unilatérale de visa entrée en vigueur le 15 août 2023, tous les touristes de ces marchés ont vu leur séjour sans visa au Vietnam prolongé de 15 jours à 45 jours.

Le Vietnam dispense désormais de visa les voyageurs en provenance de 25 pays, dont 13 bénéficient d'une exemption unilatérale. Plus récemment, le Premier ministre a demandé aux autorités compétentes d'étudier et de recommander des politiques favorables en matière d'immigration, l'expansion des exemptions unilatérales de visa et l'octroi pilote de visas aux postes frontières, a-t-il déclaré.

L'électeur Le Cong Nang, PDG de WonderTour, a proposé au gouvernement d'élargir l'exemption unilatérale de visa pour les citoyens de pays ayant un niveau de développement économique plus élevé, en particulier les pays occidentaux, ainsi que d'offrir un visa gratuit à court terme pour les marchés avec une grande source de touristes comme la Chine et l'Inde.

Il a décrit l'expansion de l'exemption de visa comme une invitation pour les étrangers, contribuant à attirer davantage de touristes internationaux au Vietnam, ajoutant que les agences de voyages ont beaucoup bénéficié de la politique mise en place de nouvelles offres pour les visiteurs.

Le secteur s'attend à une reprise complète cette année et atteindra les niveaux de 2019 – la période précédant l'éclatement de la pandémie de COVID-19, avec pour objectif d'accueillir 18 millions de visiteurs internationaux, 110 voyageurs nationaux et de gagner 840.000 milliards de dongs (33,96 milliards de dollars) en recettes touristiques.- VNA/VI