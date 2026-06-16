Promouvoir un partenariat Vietnam–Russie dynamique, substantiel, efficace et durable

À l’occasion de sa participation au Sommet commémorant le 35e anniversaire des relations ASEAN–Russie, tenu à Kazan du 16 au 18 juin 2026 à l’invitation du président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung effectue également plusieurs activités bilatérales en Fédération de Russie. Cette visite témoigne de l’importance particulière que le Parti, l’État et les dirigeants vietnamiens accordent à l’amitié traditionnelle et à la confiance stratégique unissant les deux pays, tout en contribuant à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam–Russie.

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA

Le Vietnam et l’Union soviétique, aujourd’hui la Fédération de Russie, ont établi leurs relations diplomatiques le 30 janvier 1950. Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardent une profonde reconnaissance pour l’amitié fidèle ainsi que pour le soutien et l’aide précieux apportés par l’Union soviétique hier et par la Russie aujourd’hui dans la lutte pour l’indépendance nationale, la réunification du pays et le développement du Vietnam.

La signature, en 1994, du Traité sur les principes fondamentaux des relations d’amitié a posé les bases juridiques d’une nouvelle phase de coopération. Les relations ont ensuite été élevées au rang de partenariat stratégique en 2001, puis de partenariat stratégique global en 2012. En 2021, les deux pays ont adopté une Déclaration conjointe sur la Vision du partenariat stratégique global à l’horizon 2030.

Ces dernières années, les relations vietnamo-russes continuent de se caractériser par un haut niveau de confiance politique, constamment renforcé grâce aux échanges réguliers de délégations et aux visites réciproques des hauts dirigeants des deux pays. La visite du secrétaire général To Lam en Russie en mai 2025 a marqué une étape importante avec l’adoption d’une déclaration commune définissant les grandes orientations de la coopération dans une nouvelle phase de développement.

La coopération économique maintient une dynamique positive. En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 4,77 milliards de dollars, tandis que les quatre premiers mois de 2026 ont enregistré une hausse de 9,22 % par rapport à la même période de l’année précédente. À la fin de l’année 2025, la Russie comptait 199 projets d’investissement au Vietnam, pour un capital enregistré total de 990 millions de dollars, se classant au 26e rang parmi les 147 pays et territoires investisseurs au Vietnam. De son côté, le Vietnam disposait de 16 projets d’investissement en Russie, représentant un capital enregistré total de 1,6 milliard de dollars.

La coopération dans les domaines pétrolier, gazier et énergétique demeure l’un des piliers stratégiques du partenariat entre les deux pays. La signature de l’Accord intergouvernemental relatif à la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuan 1 ouvre une nouvelle étape dans la coopération énergétique ainsi que dans les domaines de la science et de la technologie entre le Vietnam et la Russie. Ce projet s’inscrit dans une perspective de développement économique à long terme et contribue à jeter les bases de l’industrie nucléaire vietnamienne de demain. Il constitue un projet stratégique majeur et un symbole du partenariat vietnamo-russe dans cette nouvelle phase de coopération.

La coopération vietnamo-russe se développe également dans de nombreux domaines, notamment la défense, l’énergie, les sciences et technologies, l’éducation, la culture et le tourisme. Les deux pays accordent une importance particulière aux secteurs scientifique et éducatif, avec la mise en œuvre du projet de Centre de recherche en sciences et technologies nucléaires et l’organisation d’activités dans le cadre de l’Année croisée 2026 consacrée à la science et à l’éducation.

Parallèlement, le Vietnam et la Russie poursuivent une coordination étroite au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, notamment les Nations unies, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), la Réunion Asie-Europe (ASEM), le Forum régional de l’ASEAN (ARF) et la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA).

À l’occasion du Sommet commémorant le 35e anniversaire des relations ASEAN–Russie, organisé à Kazan du 16 au 18 juin 2026, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine ainsi que les autorités de la République du Tatarstan.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang, ces rencontres permettront de réaffirmer l’importance accordée par le nouveau gouvernement vietnamien au développement des relations avec la Russie, tout en examinant les grandes orientations de coopération et la mise en œuvre des accords conclus lors des récentes visites de haut niveau entre les deux pays.

Cette visite reflète également la politique étrangère constante du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, l’autosuffisance, la paix, l’amitié, la coopération, le développement, ainsi que la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. Elle traduit également l’importance que le Vietnam attache au partenariat stratégique ASEAN–Russie, ainsi qu’à l’amitié traditionnelle, à la confiance stratégique et à la coopération fructueuse qui caractérisent les relations vietnamo-russes depuis plusieurs décennies.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, cette visite offrira aux dirigeants des deux pays l’occasion de définir les orientations destinées à renforcer davantage le partenariat stratégique global Vietnam–Russie. Les rencontres bilatérales prévues avec les responsables russes, y compris au plus haut niveau, visent à consolider la confiance politique, à accélérer la mise en œuvre des accords conclus et à promouvoir la coopération dans les domaines prioritaires, notamment l’énergie.

La visite du Premier ministre Le Minh Hung en Russie constitue un événement important qui contribuera à consolider l’amitié traditionnelle entre les deux pays et à créer des conditions favorables à la réalisation de leurs ambitions communes de développement pour l’avenir. -VNA/VI