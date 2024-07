Projet de quintupler la capacité d'accueil de l'aéroport de Ca Mau d'ici 2030

Photo: VNA

L'aéroport de Ca Mau à l’extrême-sud du Vietnam sera modernisé pour augmenter de cinq sa capacité d'accueil d'ici 2030, selon un plan approuvé par le ministère des Transports.



L'aéroport accueillera un million de passagers par an d'ici 2030, contre 200 000 actuellement et trois millions à l'horizon 2050.



Actuellement, l'aéroport ne dispose que d'une piste pour les ATR72 ou équivalents, et une seule liaison vers Hô Chi Minh-Ville, avec quatre vols par semaine.



Selon ce plan, l'aéroport sera utilisé à la fois par des avions civils et militaires.



L'aéroport passera de 3C à 4C (normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale) pour pouvoir accueillir 1.000 tonnes de fret par an d'ici 2030 et 3.000 tonnes à l'horizon 2050.



Il sera capable d'accueillir des A321, A320 et équivalents d'ici 2030, et s'étendra pour couvrir 184,44 ha d'ici 2030 et 244,43 ha à l'horizon 2050.



La Société aéroportuaire du Vietnam estime que plus de 2,25 billions de dongs (88,4 millions de dollars) seront nécessaires pour moderniser l'aéroport de Ca Mau d'ici 2030, à l'exclusion des dépenses liées au nettoyage du site. - VNA/VI