Les touristes européens préfèrent voyager au Vietnam en été 2024

Des touristes étrangers visiter Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le Vietnam se classe au troisième rang dans la liste des destinations asiatiques les plus populaires auprès des visiteurs européens, sur la base des recherches d'hébergement effectuées sur la plateforme de voyage numérique Agoda.

Plus précisément, selon les données d'Agoda d'avril, le Vietnam a connu une augmentation de 66% des recherches des touristes européens, suivi par la Malaisie avec 89% et le Japon avec 71%.

Vu Ngoc Lâm, directeur national d'Agoda Vietnam, a souligné que cela reflète l'attrait croissant du Vietnam pour des touristes européenschoisissant ce pays comme destination de vacances d'été.

Les pays d'Europe qui présentent le plus grand nombre de recherches sur le tourisme au Vietnam en avril étaient la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Espagne.

Les destinations les plus recherchées par les touristes européens au Vietnam étaient Hô Chi Minh-Ville, Hôi An et Nha Trang car elles offrent un mélange parfait de détente, d'aventure et de culture.

Avec l'arrivée de l'été en Europe, les destinations touristiques en Asie, dont le Vietnam, connaissent une croissance significative. Agoda a enregistré une augmentation de 52% des recherches d'hébergement par les touristes européens pour leurs voyages en Asie.

L'Asie attire un grand nombre de touristes grâce à sa diversité d'expériences de voyage, allant de la vie urbaine trépidante aux sites historiques, en passant par des stations balnéaires idylliques. -VNA/VI