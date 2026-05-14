Le Vietnam U17 renverse les Émirats et valide son billet pour le Mondial

La joie des joueurs vietnamiens. Photo: VFF

L’équipe vietnamienne des moins de 17 ans a renversé les Émirats arabes unis U17 sur le score de 3-2 lors de la dernière journée de la phase de groupes du Championnat d’Asie U17 qui se tient en Arabie Saoudite. Les joueurs de l’entraîneur Roland se sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale face à l’Australie U17, tout en décrochant leur billet pour la Coupe du monde U17 de la FIFA 2025.

Les U17 vietnamiens ont vécu un match riche en émotions contre les U17 des Émirats arabes unis après avoir encaissé un but dès la première minute. Malgré ce début difficile, les hommes de Cristiano Roland ont fait preuve de caractère et d’un grand esprit de combativité pour réussir une spectaculaire remontée et s’imposer 3-2 dans la nuit du 14 mai.

Avec six points en trois rencontres, le Vietnam U17 a terminé en tête du groupe C et affrontera l’Australie U17 en quart de finale. Cette qualification permet également aux joueurs vietnamiens d’obtenir officiellement leur ticket pour la Coupe du monde U17 de la FIFA 2025, prévue au Qatar du 19 novembre au 13 décembre.

Dès la première minute, l’équipe d’Asie occidentale a surpris la défense vietnamienne grâce à l’ouverture du score d’Al Mheiri. L’attaquant émirati a profité d’une montée rapide pour pénétrer dans la surface avant de conclure avec précision, donnant l’avantage à son équipe dès l’entame de la rencontre.

Ce but précoce a obligé les hommes de Cristiano Roland à se projeter rapidement vers l’avant pour égaliser. Les Vietnamiens ont multiplié les offensives et créé plusieurs occasions dangereuses, mais le manque de précision dans le dernier geste les a empêchés de revenir rapidement au score.

Après de nombreux efforts, le Vietnam U17 a finalement trouvé la faille à la 41e minute. Sur un coup franc aux abords de la surface, Nguyen Luc a décoché une frappe précise qui a franchi le mur avant de terminer dans un coin du but, permettant aux joueurs en rouge d’égaliser à 1-1.

Ce but a redonné confiance aux jeunes Vietnamiens. Dès le début de la seconde période, ils ont poursuivi leur domination et achevé leur remontée à la 48e minute. Dai Nhan a délivré une passe décisive à Minh Thuy, qui a conclu dans la surface en battant le gardien Benny, donnant ainsi l’avantage 2-1 au Vietnam.

Cependant, les Émirats arabes unis ont montré qu’ils n’étaient pas faciles à battre. À la 56e minute, Mahrous a inscrit un superbe but d’une frappe lointaine qui est venue se loger dans la lucarne, ramenant les deux équipes à égalité 2-2.

La rencontre est alors devenue plus intense, les deux équipes se rendant coup pour coup. Alors que les Émirats semblaient reprendre le contrôle du match, le Vietnam U17 a une nouvelle fois fait parler son efficacité sur phase arrêtée. À la 69e minute, sur un corner de Minh Thuy, Manh Cuong s’est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête victorieuse et redonner l’avantage 3-2 au Vietnam, provoquant une explosion de joie sur le terrain.

La fin du match a été marquée par une forte pression des Émirats arabes unis, menacés d’élimination. Malgré cela, la défense vietnamienne a résisté avec courage pour préserver ce mince avantage. Le coup de sifflet final a scellé cette remontée pleine d’émotion des hommes de Cristiano Roland et ouvert les portes de la Coupe du monde U17 à la jeune génération du football vietnamien.

La joie des joueurs vietnamiens. Photo: VFF

Après ce match, l’entraîneur en chef Cristiano Roland a exprimé sa fierté envers le parcours courageux de ses joueurs. Le technicien brésilien a affirmé que ce succès ne représentait pas seulement une joie immédiate, mais constituait également une base importante pour le développement des jeunes générations du football vietnamien : « Tout d’abord, je voudrais adresser mes félicitations à tout le monde. Il s’agit d’un résultat mérité d’un long travail que nous avons entrepris avec cette génération de joueurs. J’ai essayé de transmettre toute mon expérience afin que les joueurs comprennent l’exigence du niveau continental. Pour de jeunes footballeurs, chaque match est une leçon, et ils montrent une progression remarquable. Je suis vraiment fier de mes joueurs. Ils ont affiché un excellent niveau, notamment dans leur capacité à se relever après les erreurs du match précédent. Dans ce tournoi, il n’y a pas d’adversaire faible, mais aujourd’hui nous avons prouvé que nous méritions la victoire ».

Le sélectionneur brésilien a également expliqué la clé de cette victoire contre les Émirats arabes unis : « C’est la force de la solidarité. Le Vietnam U17 possède de nombreux joueurs talentueux techniquement, mais j’insiste toujours sur le fait qu’un individu ne peut briller qu’au sein d’un collectif soudé ».

Enfin, Cristiano Roland a souligné l’importance de cette qualification pour la Coupe du monde U17 : « C’est le fruit des investissements appropriés de la Fédération vietnamienne de football et du soutien de son président Tran Quoc Tuan. Nous devons comprendre que le football de jeunes a besoin de patience et d’un soutien constant. J’espère que ce succès attirera encore davantage d’attention et d’investissements, car le football vietnamien possède un énorme potentiel et bénéficie d’une passion immense de la population.

Je souhaite adresser mes plus sincères remerciements aux supporters. Je sais que beaucoup sont restés éveillés toute la nuit pour encourager l’équipe malgré une journée de travail le lendemain matin. Même à des milliers de kilomètres, nous ressentons toujours la chaleur du pays à travers chaque message et chaque encouragement. Cette victoire est un cadeau pour vous. L’aventure du Vietnam U17 continue, et nous nous battrons avec tout ce que nous avons ».

Selon le calendrier, le Vietnam U17 affrontera l’Australie U17 en quart de finale du Championnat d’Asie U17 à minuit le 17 mai. -VNA/VI