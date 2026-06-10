Le Vietnam promeut la coopération internationale en technologies quantiques

Une délégation de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST), conduite par le prof-Dr. Trân Tuân Anh, a participé au premier Forum des BRICS sur les technologies quantiques, qui s’est tenu les 7 et 8 juin à Moscou.



Organisé conjointement par le ministère russe de la Science et de l’Enseignement supérieur et la société d’État Rosatom, cet événement a réuni plus de 300 participants des pays BRICS et de pays partenaires.



Ce forum a permis aux décideurs politiques, aux scientifiques, aux instituts de recherche, aux universités et aux entreprises technologiques de débattre des dernières avancées en matière de science et de technologie quantiques.

Une vision du premier Forum des BRICS sur les technologies quantiques, à Moscou, les 7 et 8 juin 2026. Photo : VNA

Un rapport de la VAST a été présenté par le directeur de l’Institut de physique, le prof.associé–Dr. Dinh Van Trung, exposant la stratégie vietnamienne pour développer les sciences et les technologies quantiques.



S’appuyant sur les atouts du Vietnam en mathématiques, en physique théorique et en informatique, la VAST concentre ses efforts sur des domaines de recherche en adéquation avec les capacités nationales, notamment la simulation quantique, les algorithmes, les matériaux, la détection, la cryptographie post-quantique et les applications de sécurité informatique.



Parallèlement aux débats ouverts, la délégation vietnamienne a tenu des rencontres bilatérales et multilatérales avec ses homologues internationaux afin de partager ses points de vue sur le développement quantique du Vietnam, les tendances mondiales et les opportunités de partenariat dans le cadre des BRICS.



S’exprimant en séance plénière, le ministre russe de la Science et de l’Enseignement supérieur, Valery Falkov, a souligné l’important potentiel de coopération scientifique et éducative entre les pays BRICS dans le domaine quantique.



Il a affirmé que la collaboration entre les instituts de recherche et les universités russes, dans le cadre des feuilles de route nationales pour l’informatique et les communications quantiques, avait permis des progrès considérables dans ce domaine.



Le directeur général de Rosatom, Alexeï Likhachev, a souligné l’importance des technologies de pointe pour garantir la souveraineté nationale. Il a mis en avant la vaste expérience de la Russie en matière d’exportation de technologies de pointe grâce à ses projets d’énergie nucléaire, qui ont permis aux pays partenaires de développer de nouvelles industries, de renforcer la formation de leur main-d’œuvre et de faire progresser la recherche scientifique.



Le responsable a également confirmé la volonté de la Russie de partager cette expertise avec ses partenaires.



Les membres de la Plateforme pour l’énergie nucléaire des BRICS ont publié une déclaration commune reconnaissant le rôle croissant de l’informatique quantique dans l’avenir de l’énergie et appelant à une coopération renforcée entre les pays BRICS afin d’accélérer le développement de l’informatique quantique et d’exploiter pleinement le potentiel de l’énergie nucléaire.



Lors d’un échange avec des décideurs politiques, des scientifiques et des représentants des médias au forum, le prof-Dr. Trân Tuân Anh a déclaré que le Vietnam privilégiait une approche ciblée en matière de technologies quantiques, plutôt que de s’engager dans une compétition directe avec les grandes puissances technologiques sur l’ensemble du spectre de la recherche quantique.



Il a précisé que la stratégie vietnamienne s’articulait autour de la formation d’une main-d’œuvre qualifiée, de la mise en place d’équipes de recherche performantes, du renforcement des infrastructures de recherche partagées et du développement de la collaboration avec les principaux centres scientifiques internationaux.



Il s’agissait d’un renforcement progressif des capacités nationales dans un domaine caractérisé par de longs cycles d’investissement et d’exigences élevées en matière de recherche fondamentale.



Au-delà des discussions sur les politiques et les stratégies, le forum a proposé des visites techniques dans certains des principaux centres de recherche quantique russes, notamment le Centre quantique russe, le Laboratoire d’informatique quantique à ions froids, le Laboratoire de microoptique cohérente et de radiophotonique, l’Institut de physique Lebedev, l’Université MISIS et un laboratoire spécialisé dans les technologies quantiques supraconductrices.



Les participants ont décrit le dialogue international entre les jeunes « communautés quantiques » lors du forum de Moscou comme une première étape cruciale vers un écosystème quantique BRICS durable, fondé sur le respect mutuel, la confiance et l’égalité.



L’objectif global est de faire progresser les technologies quantiques de manière à consolider le socle technologique des pays BRICS et à accélérer leur industrialisation grâce à l’innovation quantique. – VNA/VI